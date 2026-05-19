Empresarios bonaerenses advierten sobre el estado crítico de las pymes ante la persistente caída del consumo

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) alertó sobre el deterioro que atraviesan las pymes argentinas en medio de la caída del consumo , el retroceso de las ventas y el cierre de miles de compañías en todo el país .

El presidente de la entidad, Camilo Alberto Kahale , sostuvo que, pese a algunos indicadores positivos en la macroeconomía, “la realidad cotidiana de los comercios y las pequeñas y medianas empresas sigue siendo alarmante” y reclamó que la recuperación de la demanda interna y el acompañamiento al sector productivo ocupen un lugar central en la agenda económica.

Desde FEBA señalaron que la situación es particularmente compleja en la provincia de Buenos Aires, donde comerciantes, industriales y prestadores de servicios coinciden en que el consumo continúa sin mostrar señales de recuperación sostenida.

“El consumo no repunta, las ventas no alcanzan y cada vez son más las empresas que tienen dificultades para sostenerse”, afirmó Kahale.

La entidad remarcó que las pymes representan el núcleo del entramado productivo argentino, al concentrar buena parte de la generación de empleo y de las inversiones locales en las distintas ciudades del país. “Las pymes son el corazón del entramado productivo argentino”, enfatizó el dirigente empresario.

Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA

Caída del consumo y ventas en retroceso

Según datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas pyme registraron en abril una caída interanual del 3,2%, reflejando la persistente debilidad del mercado interno.

Desde FEBA advirtieron que detrás de ese indicador se profundizan fenómenos como la reducción de clientes en los comercios, la postergación de inversiones y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

La retracción del consumo también impactó en los grandes centros comerciales, que debieron reforzar promociones y descuentos para estimular las compras. Incluso el comercio electrónico comenzó a evidenciar señales de desaceleración, con una menor cantidad de visitas durante el último Hot Sale.

El cierre de 24.000 empresas

Otro de los datos que preocupa al sector empresario es el cierre de más de 24.000 empresas desde diciembre de 2023, muchas de ellas pequeñas y medianas firmas.

Para Kahale, “detrás de cada persiana que baja hay inversión perdida, empleos que desaparecen y proyectos de vida que quedan truncos”.

Entre las principales causas que explican esta situación, FEBA enumeró la caída del poder adquisitivo, el incremento de los costos operativos, la presión tributaria, las dificultades para acceder al financiamiento y la incertidumbre sobre la evolución del mercado interno.

La federación bonaerense, que agrupa a más de 250 cámaras empresarias de toda la provincia, sostuvo que las pymes no reclaman beneficios excepcionales, sino condiciones que permitan sostener la producción y la actividad económica.

“El sector pyme no pide privilegios”, señalaron desde la entidad.

Entre los principales reclamos figuran la estabilidad macroeconómica, mayor previsibilidad, acceso al crédito, alivio fiscal y políticas públicas destinadas a incentivar el consumo y la inversión.

Kahale consideró que el ordenamiento de las variables macroeconómicas es un objetivo necesario, aunque advirtió que no debería alcanzarse a costa del cierre de empresas y del deterioro del aparato productivo.

“Creemos que el equilibrio macroeconómico es un objetivo necesario, pero no puede construirse a costa del cierre masivo de empresas y la destrucción del aparato productivo”, sostuvo.

Pedido de diálogo

Finalmente, desde FEBA reafirmaron su intención de continuar trabajando junto a los gobiernos nacional, provincial y municipales para impulsar propuestas orientadas a recuperar la actividad económica y fortalecer el tejido productivo.

La entidad insistió en que respaldar a las pequeñas y medianas empresas implica proteger el empleo, el desarrollo local y el sostenimiento de millones de familias argentinas.

“Cuando una pyme crece, crece la Argentina. Y cuando una pyme cierra, todos perdemos”, concluyó Kahale.