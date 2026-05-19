Lluvia de dólares: proyectan un récord de exportaciones para este año por casi US$100.000 millones

Las proyecciones para las exportaciones anticipan un récord por casi U$S100 mil millones para este año, lo que generaría un superávit comercial cercano a US$16.000 millones. La clave del boom se debe al impulso de sectores como la minería y a la energía que acompañan al principal motor exportador: el agro.

Según estimaciones de ABECEB, las ventas al exterior alcanzarían los US$94.400 millones, lo que implicaría un crecimiento del 8,4% interanual y la superación del récord histórico en dólares corrientes registrado en 2022 de US$88.446 millones.

"Aún cuando en términos del PBI el guarismo de 2022 sigue siendo algo superior (14,6% frente al 12,5% proyectado para 2026) —reflejo de una economía hoy de mayor tamaño en dólares—el nivel absoluto resulta significativo y permitiría a la Argentina terminar el año con un superávit cercano a los US$16.000 millones", aclararon desde la consultora.

De acuerdo al informe, las exportadores presentan un mapa exportador más federal y sectorialmente diversificado. Ya no solo apoyadas en el complejo agroindustrial, sino en una matriz productiva más diversificada se suman la energía, la minería, y un tercer vector en los servicios basados en conocimiento, con ventas externas que superan los US$10.000 millones anuales.

La relevancia de la economía del conocimiento no pasa solo por el monto, sino por su capacidad de generar divisas con baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía.

Exportaciones federales

Por otra parte, de la mano de la diversificación sectorial se observa un mapa más federal y menos concentrado.

"Lo más importante es que este récord muestra una recomposición geográfica que refleja el cambio de matriz productiva y pone a nuevas provincias a jugar en el tablero del comercio global. Estas provincias ya muestran aumentos significativos en sus ventas al exterior, pero el crecimiento se va a potenciar en los próximos años y definitivamente, va a cambiar el mapa exportador", destacó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de ABECEB.

"Esta dinámica es producto de una conjugación virtuosa: una geopolítica en la que el acceso a la energía y minería es una prioridad y un proceso de inversiones y mejora de los marcos regulatorios (RIGI, Ley de Glaciares, una macro más estable) en nuestro país que potenció el desarrollo de estos sectores", explicó.

"Más allá del agregado nacional, los datos revelan una recomposición geográfica de fondo: las provincias vinculadas a sectores dinámicos —principalmente hidrocarburos no convencionales y minería— emergen como las grandes ganadoras en participación exportadora, desplazando parcialmente la histórica preeminencia pampeana en la estructura del comercio exterior", sostiene el análisis.

Mapa de las exportaciones

En cuanto al desagregado por provincias, se espera lo siguiente:

Neuquén se consolida como el caso testigo de esta transformación. Lidera el avance con un aumento estimado para este año de 1,5 puntos porcentuales (pp) respecto de su promedio 2022-2025, alcanzando una participación del 6,0% del total exportado, gracias a la maduración de Vaca Muerta y la expansión sostenida de la producción de shale oil y shale gas. La provincia ya no solo abastece el mercado interno, sino que se posiciona como exportador neto de hidrocarburos, con perspectivas de escalar a medida que avancen los proyectos de infraestructura de evacuación (oleoductos, GNL). A su vez, tres jurisdicciones de fuerte impronta minera completan el podio del dinamismo:

Chubut tuvo un crecimiento del 1,2 pp proyectado para 2026 y tiene ahora una participación del 5,2% del total. Suma al aporte de los hidrocarburos convencionales una mejora notable del sector pesquero, debido a mayores volúmenes de captura y precios internacionales firmes en langostino y merluza.

San Juan incrementó un 1,0 pp, con una participación de hasta el 2,9% del total. Capitaliza el ciclo expansivo del oro, con cotizaciones internacionales en máximos históricos.

Santa Cruz crece el 0,7 pp en 2026. Refuerza su perfil minero —oro y plata— complementado por la producción de petróleo.

En el NOA, Catamarca (+0,2 pp) y Jujuy (+0,3 pp) ganan terreno por la entrada en operación de nuevos proyectos de litio y por la mejora de precios relativos. La actividad agroindustrial regional —tabaco, azúcar, frutas y hortalizas— complementa este perfil, aportando estabilidad a economías que históricamente dependieron de un único motor.

La región pampeana: liderazgo sostenido sobre bases tradicionales. Pese a la mayor participación relativa de las provincias extractivas, la región pampeana continúa siendo el principal motor exportador del país, con un crecimiento proyectado del 6,9% impulsado por una cosecha récord de granos y subproductos. La recuperación de los rindes tras la sequía, la normalización de la liquidación tras la unificación cambiaria y la firmeza de la demanda internacional —especialmente desde China y el sudeste asiático— explican el repunte del complejo agroindustrial.

"2026 no solo marcaría un récord nominal, sino que consolidaría un cambio cualitativo en la composición de las exportaciones argentinas: a la fortaleza tradicional del agro se suma con peso creciente el aporte de Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio. Esta diversificación reduce la vulnerabilidad histórica del sector externo a los ciclos climáticos y de precios agrícolas, y abre la puerta a un sendero de crecimiento exportador estructuralmente más sólido, siempre que se sostengan las condiciones macro y se materialicen las inversiones comprometidas", cerró Natacha Izquierdo.