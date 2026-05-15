Argentina tiene huevos de sobra: el dato que la pone primera en el mundo

Desde hace años Argentina ocupa un lugar relevante en la industria ovoavícola global, pero ahora el dato es que el país mira a todos los demás desde lo más alto del podio en lo que hace a consumo de huevo . Así lo destaca un informe de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA).

Trazando un paralelismo futbolero, no sorprende el dato, en un país que valora tanto el talento como el coraje y la entrega cuando las cosas vienen cuesta arriba. Ni que hablar de las recurrentes crisis económicas que obligan a gran parte de la población a "tirar para adelante", al margen de las dificultades que se presentan.

"Argentina ha alcanzado un hito histórico al posicionarse como el primer consumidor mundial de huevos, con una proyección de 398 unidades per cápita por el año 2025", señaló Javier Prida, coordinador de la investigación y presidente de la Cámara Argentina de Productores e industrializadores Avícolas (CAPIA) y referente regional de la actividad.

En esta oportunidad Argentina superó a México, que registra 392 huevos per cápita consumidos por año, y mucho más atrás le siguen Colombia (365), República Dominicana (319), Costa Rica (315), Uruguay (310), Guatemala (289) y Brasil (285).

Consumo huevo Argentina x países

En el caso de Argentina se observa que el consumo per cápita de huevo viene creciendo año tras año desde 2021, al punto que en los últimos cinco año el consumo por persona subió 33,5% en unidades. En concreto, pasó de 298 huevos a los mencionados 398 unidades.

Pero no sólo esto Argentina también ocupa un lugar destacado a nivel de producción y de exportaciones. A nivel de producción nuestro país ocupa el cuarto puesto regional con 19.000 millones, en un ranking liderado, por lejos, por Brasil con 61.356,5 millones de huevos al años, seguido por México (52.000 millones), y muy cerca de Colombia, que ocupa el tercer puesto con 19.304 millones de unidades producidas.

Expoertaciones al alza

Para Argentina el mercado externo es una importante fuente de divisas generadas por la venta de huevos y derivados. En cuanto a exportaciones el país se sube nuevamente al podio, capturando el 13,86% de las ventas externas de Latinoamérica.

Expo huevo Argentina

Brasil lidera cómodo el ranking sumando el 34,7%, más atrás República Dominicana (30,9%), país que exporta nada menos que el 17,6% de su producción total, y Argentina está por delante de México, que tiene share market de 12,56%.

Este buen desempeño de la industria ovoavícola local se debe en gran medida a la estructura y las inversiones que vino realizando el sector. Hoy Argentina cuenta con 62,7 millones de aves de postura, en un sector altamente tecnificado.

"Este logro es el resultado de décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos, sumado a una creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad nutricional y la accesibilidad de esta proteína. Argentina es un fato a nivel mundial en estrategias de marketing y comunicación sobre los beneficios del consumo de huevo", destacó Javier Prida.