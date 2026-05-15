Una empresa canadiense avanza con la búsqueda de uranio en Chubut

La empresa minera Jaguar Uranium, que opera actualmente en Mendoza , continúa expandiéndose en Argentina y comenzó los trabajos de campo en el área Guanaco, dentro del proyecto de uranio Laguna Salada, ubicado en la provincia de Chubut .

Este paso determina no solo la delimitación del recurso, sino también la potencialidad económica con la que cuenta el yacimiento. Luego de la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental, la compañía de origen canadiense ya se encuentra operando en el lugar.

Los trabajos que se realizan incluyen prospecciones geofísicas, muestreos de superficie, excavación de zanjas, construcción de caminos de acceso y perforaciones exploratorias, además del montaje de campamentos operativos en la zona.

El proyecto abarca cerca de 230.000 hectáreas y constituye uno de los mayores desarrollos de uranio cercano a superficie en Argentina, una característica puede reflejarse en menores costos de extracción frente a otros yacimientos que se encuentran a una mayor profundidad.

Laguna Salada en Chubut presenta las condiciones para ser una fuente de extracción cercana de uranio.

A su vez, Jaguar Uranium posee un frente abierto de exploración en Mendoza, en el denominado proyecto Huemul: el distrito cuenta con aproximadamente 27.700 hectáreas y antecedentes históricos de explotación minera.

Huemul reviste particular interés por albergar la primera mina de uranio en producción del país, que operó entre 1955 y 1975 bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Durante ese período, se procesaron cerca de 130.000 toneladas de mineral en la planta de Malargüe, con leyes que alcanzaron 0,21% de uranio, 2,0% de cobre y 0,11% de vanadio, lo que confirma el carácter polimetálico del distrito.