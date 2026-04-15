Mendoza: comienzan trabajos para avanzar en la exploración de uranio en el proyecto Huemul

La minera canadiense Jaguar Uranium Corp.anunció el lunes el inicio de su programa de exploración en el proyecto Huemul al sur de Mendoza, una propiedad de uranio , cobre y vanadio de 27 mil hectáreas en Malargue, lo que acelera su trabajo.

Hace menos de un mes dimos cuenta del plan de la empresa, luego que firmara un acuerdo confidencial con el gobierno de Mendoza. Hace menos de un mes dimos cuenta del plan de la empresa, luego que firmara un acuerdo confidencial con el gobierno de Mendoza.

En la nota de referencia se explica en detalle cómo es el ingreso de los canadienses de Jaguar Uranium en busca del metal pesado ubicado en el extremo sur mendocino.

El proyecto se centra en la primera mina de uranio de Argentina. Huemul operó entre 1955 y 1975 bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica del país .

Durante este periodo, se procesaron aproximadamente 130 mil toneladas de mineral en la planta de Malargüe, con leyes históricas de 0,21 % de uranio, 2,0 % de cobre y 0,11 % de vanadio.

Se prevé que las actividades de exploración comiencen tras la presentación y aceptación de un estudio ambiental de referencia, que la empresa planea presentar en mayo de 2026, sujeto a la aprobación regulatoria.

uranio mendoza milei En la web de la minera destaca una noticia relacionada con el presidente Milei. Incluyen hasta fotografía.

Mendoza

Este anuncio de los primeros trabajos de exploración se produce tras dos acontecimientos recientes.

El 4 de febrero de 2026, Estados Unidos y Argentina firmaron el Instrumento Marco para la Garantía del Suministro de Minerales Críticos en Washington, D.C., estableciendo la cooperación para proyectos argentinos de minerales críticos.

El mismo día la filial de Jaguar en Argentina firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza para asistencia técnica e intercambio de información.

La empresa ha diseñado un programa de exploración en dos etapas.

La Fase I consiste en la verificación de datos históricos de trincheras y la elaboración de un modelo geológico.

La Fase II incluye el mapeo de superficie y la prospección en toda la propiedad para confirmar la extensión de la mineralización.

uranio san rafael

Huemul

La mina Huemul cesó sus operaciones a mediados de la década de 1970. La empresa declaró que la producción se detuvo, en parte, debido a los bajos precios del uranio, y no a razones geológicas o metalúrgicas.

Sin embargo, estas cifras históricas de producción no han sido verificadas por una persona cualificada, como exige la SEC, y no representan los recursos o reservas minerales actuales.

Jaguar completó una oferta pública inicial de 25 millones de dólares en la Bolsa de New York en febrero de 2026, lo que le otorgó a la empresa una capitalización de mercado actual de 44 millones de dólares.

La acción ha experimentado una volatilidad significativa desde su lanzamiento, cotizando actualmente a 2,35 dólares, con una caída del 23% en lo que va del año y aproximadamente un 57% por debajo de su máximo de 52 semanas de 5,50 dólares.

Para los analistas de InvestingPro, la acción parece sobrevalorada en relación con su valor razonable estimado, lo que la sitúa en la lista de las acciones más sobrevaloradas.

La empresa está impulsando proyectos de exploración de uranio en Colombia y Argentina.