Banco Macro: cómo ganó un 131 por ciento más durante 2026

El primer trimestre 2026 del Banco Macro ha sido de un desempeño más que formidable teniendo en cuenta el crecimiento de su ganancia respecto al mismo período, pero del año anterior, un dividendo que también habla sobre los ganadores de la economía argentina.

Tambien en el primer trimestre de 2026, los depósitos totales disminuyeron un 7% (993.700 millones de pesos) con respecto al trimestre anterior. Pero aumentaron un 10% (1,22 billones de pesos) con respecto al año anterior. Así alcanzó un total de 13,99 billones de pesos, lo que representa el 76% del total de pasivos del Banco Macro.

El presidente es Jorge Brito , cuyo mandato vence en 2027 con una gestión que inició en marzo del 2023. Brito también es Presidente del Directorio de Inversora Juramento S.A. También fue el presidente del Club Atlético River Plate en la gestión pasada.

La red bancaria posee 420 sucursales empleando casi a ocho mil trescientas personas, las que atienden a 6,3 millones de clientes minoristas.

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Banco Macro

Durante el 1T26 el ingreso neto de Banco Macro totalizó 139.800 millones de pesos (argentinos, obvio), lo que representa un incremento del 28% respecto al trimestre anterior. Pero lo espectacular es el salto del 131 por cientos en comparación con el mismo período de 2025.

¿Por qué?

Los analistas se refieren a un "efecto extraordinario" y a un muy ágil desempeño operativo. La eficiencia en la gestión de estos últimos costos permitió al Banco Macro mejorar sus márgenes tras el pago de salarios y gastos administrativos.

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Hay un dato que también llama la atención de los especialistas, centrado en el financiamiento, esto es ni más ni menos que los créditos.

Observan una caída del 9 por ciento, aunque respecto al cuarto trimestre de 2025: lo explican por una baja del 9 por ciento en la cartera en pesos y del 6 por ciento en las colocaciones en dólares.

No obstante, en la comparación interanual, el financiamiento registró un incremento del 5%. No obstante, en la comparación interanual, el financiamiento registró un incremento del 5%.

En cuanto a los depósitos totales se situaron en Ps. 13,99 billones, cifra que representa el 76% del pasivo total de la entidad. Los depósitos cayeron un 7% intertrimestral (afectados principalmente por una baja del 8% en el sector privado), pero marcaron un incremento del 10% interanual. Desglosado por moneda, las colocaciones en pesos disminuyeron un 4% QoQ, mientras que las de moneda extranjera retrocedieron un 7%.

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Economía

Banco Macro mantiene una posición patrimonial defensiva de las más robustas del sistema financiero local, con puntos destacados.

Solvencia: Registra un exceso de capital.

Liquidez: Los activos líquidos cubren el 78% de los depósitos totales, garantizando un alto colchón de resiliencia financiera.

Mora y Cobertura: El índice de morosidad sobre el financiamiento total cerró el trimestre en un 5,40%, manteniendo un saludable índice de cobertura del 109,79%.