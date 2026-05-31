Mendoza exporta menos que hace una década y se ubica por debajo del nivel nacional

Las exportaciones de Mendoza volvieron a quedar bajo la lupa . Según un informe elaborado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) , la provincia exportó bienes por U$S1.538 millones durante 2025, una cifra que representa una caída del 4% respecto de 2024.

Si bien dicho desempeño se ubica un 6% por encima del promedio de la última década, todavía está lejos del récord histórico alcanzado en 2012, cuando las ventas externas llegaron a U$S1.806 millones. En términos reales, si se considera la inflación internacional, en 2025 las exportaciones mendocinas fueron 15% menores a las de 2015, y estuvieron un 12% por debajo del promedio registrado en la última década.

Esos números que representan una merma en la participación, también se trasladaron al escenario nacional. En ese marco, Mendoza representó apenas el 1,8% de las exportaciones argentinas durante 2025, una proporción inferior al promedio de la década, que fue del 2,2%. Para el CEM, la participación provincial en el comercio exterior continúa siendo "inferior a su peso" dentro de la economía nacional.

La comparación por habitante también deja a Mendoza en una posición relegada. Con exportaciones equivalentes a U$S751 por habitante en 2025, la provincia ocupa el puesto 17 entre las distintas jurisdicciones argentinas y se encuentra muy por debajo de la media nacional. En ese aspecto, en el ranking de provincias exportadoras Mendoza se ubicó en el noveno lugar.

El trabajo realizado por el CEM destaca además que el crecimiento exportador argentino estuvo impulsado principalmente por la Región Pampeana y la Patagonia, apalancadas por complejos agroindustriales, energéticos y mineros. En contraste, Cuyo aportó apenas el 3% del incremento de las exportaciones nacionales entre 2015 y 2025, pese a concentrar alrededor del 7% de la población del país. Como ejemplo de ese fenómeno, el CEM menciona el caso de Neuquén, que ascendió 15 posiciones en el ranking nacional gracias al desarrollo hidrocarburífero.

Los principales productos exportados por Mendoza

Pese a este escenario, Mendoza mantiene una estructura exportadora consolidada en torno a las manufacturas, que representan cerca del 80% de las ventas externas. El vino fraccionado continúa siendo el principal producto exportado, seguido por el ajo y el polipropileno. Entre los tres concentran aproximadamente la mitad de las exportaciones provinciales. En los últimos años también ganaron protagonismo las papas preparadas. En cuanto a los principales destinos de los productos mendocinos, cabe resaltar que se destacan Brasil, Estados Unidos y Chile.

productos exportados Consejo Empresario Mendocino

Lo necesario para recuperar terreno

En sus conclusiones, el Consejo Empresario Mendocino sostiene que la provincia precisa recuperar terreno. "Con más de una década de bajo desempeño exportador, el desafío es claro: volver a crecer", sostiene el documento, que plantea que sectores tradicionales como la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo deberán complementarse con nuevas actividades capaces de aportar escala y diversificación, entre ellas la minería sostenible, la energía, la logística y los servicios basados en el conocimiento. "En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reformas orientadas a reducir el costo argentino, las exportaciones y la inversión privada deben convertirse en los motores del desarrollo", reza el informe.

"A la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo -sectores históricamente generadores de divisas- deben sumarse nuevas actividades capaces de aportar mayor escala, dinamismo y diversificación", señala el el trabajo realizado por el CEM.

Para alcanzar ese objetivo, el Consejo Empresario Mendocino sostiene que es necesario "avanzar en infraestructura y logística, ampliar el acceso al financiamiento, promover nuevos sectores exportadores y consolidar condiciones que favorezcan la inversión y la integración al comercio global". Según la entidad, la combinación de estabilidad macroeconómica, competitividad y articulación entre el sector público y privado será clave para que Mendoza recupere protagonismo en los mercados internacionales.