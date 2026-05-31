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Huertas y jardines: la moda verde que conquista casas

Huertas, flores y plantas decorativas se mezclan en jardines modernos, una tendencia sustentable que también crece en Argentina.

Mario Simonovich

Las huertas decorativas mezclan verduras, flores y hierbas aromáticas en jardines modernos y sustentables.

Las huertas decorativas mezclan verduras, flores y hierbas aromáticas en jardines modernos y sustentables.

thespruce.com y @yorbaplants / Instagram

Los jardines cambian en 2026 y la huerta se vuelve parte del diseño. La nueva tendencia mezcla verduras, hierbas aromáticas y flores ornamentales en un mismo espacio. Además de verse más naturales y coloridos, estos jardines ayudan a producir alimentos frescos, aprovechar mejor patios y balcones y promover un estilo de vida más sustentable.

Embed - La Tendencia Verde En Jardines Y Huertas

Huertas más lindas y decorativas

La tendencia deja atrás las huertas separadas del jardín. Ahora tomates, lavanda, romero y flores conviven en un mismo diseño. El objetivo es crear espacios útiles, coloridos y fáciles de mantener.

INFO jardines comestibles

La nueva tendencia de jardines comestibles mezcla huertas, flores y plantas aromáticas para crear espacios más naturales, sustentables y funcionales. Imagen: @mgsimonovich

Jardines más sustentables y naturales

Además de verse bien, estos espacios ayudan a atraer abejas y mariposas, consumir alimentos frescos y reducir el uso de césped.

La tendencia también crece fuerte en patios urbanos y balcones argentinos.

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La nueva moda verde busca jardines más naturales, funcionales, elegantes y conectados con un estilo de vida sustentable.

La nueva moda verde busca jardines más naturales, funcionales, elegantes y conectados con un estilo de vida sustentable.

Cómo adaptar esta tendencia a Mendoza

El clima seco y con muchas horas de sol de Mendoza favorece el cultivo de hierbas aromáticas y especies resistentes a temperaturas extremas. Plantas como romero, lavanda, tomillo y salvia suelen adaptarse bien a jardines y patios mendocinos, mientras que huertas pequeñas con tomates cherry, rúcula o albahaca son cada vez más comunes en casas urbanas y balcones.

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