Huertas y jardines: la moda verde que conquista casas

Huertas, flores y plantas decorativas se mezclan en jardines modernos, una tendencia sustentable que también crece en Argentina.

Las huertas decorativas mezclan verduras, flores y hierbas aromáticas en jardines modernos y sustentables.

Los jardines cambian en 2026 y la huerta se vuelve parte del diseño. La nueva tendencia mezcla verduras, hierbas aromáticas y flores ornamentales en un mismo espacio. Además de verse más naturales y coloridos, estos jardines ayudan a producir alimentos frescos, aprovechar mejor patios y balcones y promover un estilo de vida más sustentable.

Embed - La Tendencia Verde En Jardines Y Huertas Huertas más lindas y decorativas La tendencia deja atrás las huertas separadas del jardín. Ahora tomates, lavanda, romero y flores conviven en un mismo diseño. El objetivo es crear espacios útiles, coloridos y fáciles de mantener.

INFO jardines comestibles La nueva tendencia de jardines comestibles mezcla huertas, flores y plantas aromáticas para crear espacios más naturales, sustentables y funcionales. Imagen: @mgsimonovich

Jardines más sustentables y naturales Además de verse bien, estos espacios ayudan a atraer abejas y mariposas, consumir alimentos frescos y reducir el uso de césped.