Huertas y jardines: la moda verde que conquista casas
Huertas, flores y plantas decorativas se mezclan en jardines modernos, una tendencia sustentable que también crece en Argentina.
Los jardines cambian en 2026 y la huerta se vuelve parte del diseño. La nueva tendencia mezcla verduras, hierbas aromáticas y flores ornamentales en un mismo espacio. Además de verse más naturales y coloridos, estos jardines ayudan a producir alimentos frescos, aprovechar mejor patios y balcones y promover un estilo de vida más sustentable.
Huertas más lindas y decorativas
La tendencia deja atrás las huertas separadas del jardín. Ahora tomates, lavanda, romero y flores conviven en un mismo diseño. El objetivo es crear espacios útiles, coloridos y fáciles de mantener.
La nueva tendencia de jardines comestibles mezcla huertas, flores y plantas aromáticas para crear espacios más naturales, sustentables y funcionales. Imagen: @mgsimonovich
Jardines más sustentables y naturales
Además de verse bien, estos espacios ayudan a atraer abejas y mariposas, consumir alimentos frescos y reducir el uso de césped.
La tendencia también crece fuerte en patios urbanos y balcones argentinos.
Cómo adaptar esta tendencia a Mendoza
El clima seco y con muchas horas de sol de Mendoza favorece el cultivo de hierbas aromáticas y especies resistentes a temperaturas extremas. Plantas como romero, lavanda, tomillo y salvia suelen adaptarse bien a jardines y patios mendocinos, mientras que huertas pequeñas con tomates cherry, rúcula o albahaca son cada vez más comunes en casas urbanas y balcones.