La planta rústica que cambia de color y llena tu jardín de colibríes: cómo cuidarla

La planta que es un imán de insectos, adorna el jardín con diferentes colores y crece rápidamente.

La Latana camara, también conocida como bandera española, es una planta rústica y de rápido crecimiento que está ganando popularidad entre inexpertos en jardinería. Sus flores de colores cambian de color a medida que crece, transformando el aspecto de cualquier jardín.

Lo que más llama la atención son sus flores que crecen en forma de ramillete y mezclan tonos de amarillo, naranja, rojo, rosa y púrpura. Estos colores vibrantes son un imán de mariposas, abejas y colibríes.

Por lo general, puede alcanzar entre 1.5 y 3 metros de altura, por lo que se puede jugar con su altura para agregar más profundidad al jardín. Pero además de sus colores, las hojas de verde intenso desprenden un aroma intenso al tocarlas.

Lantana camara 2 La planta que adorna el jardín y necesita pocos cuidados. Shutterstock Cómo cuidar la planta más llamativa

Pero para mantenerla saludable y con una floración abundante es importante colocarla en lugares luminosos. Cuanto más sol reciba, más intensos serán los cambios de color en sus flores. En cuanto a riego, la planta necesita agua de vez en cuando porque no soporta el exceso de agua o el encharcamiento.