La planta rústica que cambia de color y llena tu jardín de colibríes: cómo cuidarla
La planta que es un imán de insectos, adorna el jardín con diferentes colores y crece rápidamente.
La Latana camara, también conocida como bandera española, es una planta rústica y de rápido crecimiento que está ganando popularidad entre inexpertos en jardinería. Sus flores de colores cambian de color a medida que crece, transformando el aspecto de cualquier jardín.
Lo que más llama la atención son sus flores que crecen en forma de ramillete y mezclan tonos de amarillo, naranja, rojo, rosa y púrpura. Estos colores vibrantes son un imán de mariposas, abejas y colibríes.
Por lo general, puede alcanzar entre 1.5 y 3 metros de altura, por lo que se puede jugar con su altura para agregar más profundidad al jardín. Pero además de sus colores, las hojas de verde intenso desprenden un aroma intenso al tocarlas.
Cómo cuidar la planta más llamativa
Pero para mantenerla saludable y con una floración abundante es importante colocarla en lugares luminosos. Cuanto más sol reciba, más intensos serán los cambios de color en sus flores. En cuanto a riego, la planta necesita agua de vez en cuando porque no soporta el exceso de agua o el encharcamiento.
El sustrato debe tener un buen drenaje para crecer fuerte y sana, aunque se adapta muy bien a suelos ácidos o con pocos nutrientes. Pero también necesita una poda a finales de invierno o principios de primavera para controlar el tamaño, eliminar las ramas secas y estimular nuevos brotes florales.
Sin embargo, la Latana camara es una planta altamente tóxica para animales y humanos. Por eso es importante mantenerla alejada de mascotas y ser precavido con sus hojas