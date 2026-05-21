La planta ideal para el otoño que resiste el frío y llena de color el jardín

El agapanto, conocido como lirio africano, es una planta ideal para el jardín . Sus inflorescencias en tonos azulados, violáceos y blancos la convierten en la planta predilecta. Es una especie noble que es ideal para sembrar en otoño.

El verdadero secreto de esta planta radica en el calendario: el otoño es la estación clave para multiplicarla y garantizar una floración espectacular en la próxima temporada. Además de resistir al frío y a la sequía, la planta casi no demanda mantenimiento y llena el jardín de color.

En primer lugar, se busca una planta madura, robusta y completamente sana . Evitar hacerlo con ejemplares jóvenes que aún no hayan consolidado su estructura. Con la ayuda de una pala retirar la planta entera de la tierra o de la maceta, intentando dañar lo menos posible la masa de raíces.

Con un serrucho de jardín desinfectado fraccionar la mata en varias porciones. El secreto es que cada trozo conserve una buena cantidad de raíces y al menos tres o cuatro hojas.

Luego, trasladar los nuevos ejemplares a su ubicación definitiva. Es importante utilizar un sustrato suelto, poroso y que garantice un excelente drenaje para evitar encharcamientos. Un riego leve al finalizar ayudará a que la tierra se asiente.

En caso de no tener una planta grande, se pueden recolectar las semillas de las flores secas. El truco de los expertos es colocarlas sobre un papel de cocina húmedo y en apenas una semana comenzarán a germinar y estarán listas para ser traspasadas a una maceta con tierra.

Para que las plantas estén radiantes necesitan exposición solar plena, riego inteligente sin saturarse de agua y una poda de limpieza una vez que la flor se seca.