¿Tu zamioculca está muriendo? la planta favorita de interiores tiene un enemigo silencioso

Parece fuerte, pero también sufre. La zamioculca ganó fama por resistir olvidos, falta de agua y rincones de la casa con poca luz. Sin embargo, cuando una rama empieza a ponerse amarilla, la planta está avisando que algo no anda bien. En la mayoría de los casos, el problema nace por exceso de agua.

La zamioculca almacena agua en sus raíces y tallos. Por eso no necesita riegos seguidos. Muchas personas creen que regarla cada pocos días ayuda a que crezca mejor, pero ocurre lo contrario. La tierra húmeda durante mucho tiempo genera raíces blandas y partes podridas.

Cuando aparece una rama amarilla, lo primero es retirarla por completo. Si queda pegada a la planta, el deterioro sigue avanzando. Después conviene revisar las raíces. Si tienen zonas oscuras o textura blanda, la planta necesita un cambio urgente de sustrato.

Otro punto importante es la ubicación. La zamioculca vive mejor en espacios iluminados, aunque sin sol fuerte directo. Un ambiente demasiado oscuro hace que las hojas pierdan color y fuerza con el paso de las semanas.

El sustrato también marca una gran diferencia. La tierra pesada retiene demasiada humedad y eso termina afectando las raíces. Las mezclas para cactus o suculentas funcionan mucho mejor porque dejan circular el aire y permiten que el agua drene rápido. Muchas personas agregan perlita, arena gruesa o carbón vegetal triturado para mejorar el resultado.

Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock

El fertilizante sirve, pero en poca cantidad. Durante primavera y verano alcanza con una aplicación cada cuatro o seis semanas. El exceso genera manchas y desgaste en las hojas.

Las macetas sin agujeros de drenaje también representan un problema frecuente. Aunque la planta luzca sana por fuera, el agua acumulada debajo de la tierra termina dañando las raíces.