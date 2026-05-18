Plantas: qué necesitan las suculentas para tener hojas más carnosas

Las suculentas no sobreviven solo con agua. Muchas personas creen que estas plantas resisten cualquier descuido, pero las hojas finas, arrugadas o apagadas muestran otro problema: mala luz, exceso de riego o tierra compacta. Hay tres puntos esenciales para lograr hojas carnosas, firmes y con color intenso.

La luz ocupa un lugar central en el crecimiento de estas plantas . Las suculentas necesitan varias horas de claridad intensa para conservar hojas gruesas y compactas. Cuando pasan mucho tiempo en sombra, comienzan a estirarse y pierden volumen. La mayoría crece mejor cerca de ventanas luminosas o en balcones con buena entrada de sol suave.

Las suculentas son las plantas más fáciles de cuidar, no necesitan de tanta atención y además son perfectas para decorar un espacio. Conocé tips y trucos para mantener fácilmente tus suculentas. Foto: Shutterstock

Las suculentas son las plantas más fáciles de cuidar, no necesitan de tanta atención y además son perfectas para decorar un espacio. Conocé tips y trucos para mantener fácilmente tus suculentas. Foto: Shutterstock

El riego también cambia todo. El exceso de agua genera raíces débiles y hojas blandas. Los expertos recomiendan esperar hasta que la tierra quede seca antes de volver a regar. En épocas frías, muchas suculentas necesitan menos agua que en verano. Una maceta húmeda durante varios días suele terminar en pudrición.

Otro detalle importante aparece en el sustrato. Las mezclas pesadas retienen demasiada humedad y dañan las raíces. Por eso, jardineros y viveros usan tierras aireadas con arena gruesa, piedras pequeñas o perlita. Ese drenaje ayuda a que las hojas almacenen agua sin sufrir exceso de humedad.

Se conocen entre 900 y 1.500 especies de suculentas de 35 géneros. Foto: Shutterstock Se conocen entre 900 y 1.500 especies de suculentas de 35 géneros. Foto: Shutterstock

Amantes de las plantas muestran cambios notorios después de mover sus suculentas a espacios con mejor iluminación. También comentan que el crecimiento mejora cuando las plantas reciben sol gradual y ventilación constante.

Las macetas de barro siguen entre las más elegidas porque ayudan a secar el sustrato con mayor rapidez. Además, varios especialistas aconsejan evitar recipientes sin agujeros en la base, ya que el agua acumulada afecta las raíces y debilita las hojas.