Quién es Peter Thiel, el magnate tecnológico que eligió Buenos Aires y genera polémica global

No es un empresario más. Peter Thiel es uno de los nombres más influyentes de Silicon Valley y, en las últimas semanas, volvió a quedar en el centro de la escena después de instalarse en Buenos Aires . Fundador de PayPal y Palantir, multimillonario e inversor político, Thiel también genera controversia por su cercanía con ideas asociadas a la llamada “Ilustración Oscura”.

Thiel llegó a la Argentina a fines de abril y mantuvo reuniones con figuras del Gobierno de Javier Milei, entre ellas el ministro de Economía, Luis Caputo. Según medios argentinos, el empresario busca observar de cerca el experimento libertario argentino y analizar el escenario económico y político del país.

Además de crear PayPal junto a otros empresarios tecnológicos, Thiel construyó una enorme fortuna con inversiones en Facebook y empresas de inteligencia artificial y vigilancia de datos como Palantir. Su figura creció durante años dentro del mundo tecnológico por sus apuestas arriesgadas y su fuerte influencia política en Estados Unidos.

Pero el nombre de Peter Thiel también aparece ligado a debates mucho más polémicos. Distintos análisis políticos y académicos relacionan al empresario con la “Dark Enlightenment” o “Ilustración Oscura”, un movimiento intelectual asociado a ideas antiigualitarias, tecnocráticas y críticas de la democracia liberal. Dark Enlightenment plantea modelos donde el poder quede en manos de élites tecnológicas y estructuras similares a corporaciones privadas.

Dentro de esa corriente aparecen figuras como Curtis Yarvin y Nick Land, pensadores que cuestionan la democracia representativa tradicional. Diversos medios internacionales señalan que Thiel mantuvo vínculos intelectuales y financieros con referentes cercanos a esas ideas.

PeterThiel

En Buenos Aires, el empresario también sorprendió por mostrarse en espacios cotidianos. Durante el fin de semana participó en un torneo de ajedrez en el barrio del Abasto y terminó tercero en la competencia. La imagen del magnate jugando entre jóvenes ajedrecistas se volvió viral en redes sociales argentinas.