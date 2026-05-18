Quién es Peter Thiel, el magnate tecnológico que eligió Buenos Aires y genera polémica global
Quién es Peter Thiel, el magnate tech que llegó a Buenos Aires. El multimillonario de Silicon Valley que sigue de cerca a Milei.
No es un empresario más. Peter Thiel es uno de los nombres más influyentes de Silicon Valley y, en las últimas semanas, volvió a quedar en el centro de la escena después de instalarse en Buenos Aires. Fundador de PayPal y Palantir, multimillonario e inversor político, Thiel también genera controversia por su cercanía con ideas asociadas a la llamada “Ilustración Oscura”.
El empresario tecnológico que sigue de cerca el fenómeno Milei
Thiel llegó a la Argentina a fines de abril y mantuvo reuniones con figuras del Gobierno de Javier Milei, entre ellas el ministro de Economía, Luis Caputo. Según medios argentinos, el empresario busca observar de cerca el experimento libertario argentino y analizar el escenario económico y político del país.
Además de crear PayPal junto a otros empresarios tecnológicos, Thiel construyó una enorme fortuna con inversiones en Facebook y empresas de inteligencia artificial y vigilancia de datos como Palantir. Su figura creció durante años dentro del mundo tecnológico por sus apuestas arriesgadas y su fuerte influencia política en Estados Unidos.
Pero el nombre de Peter Thiel también aparece ligado a debates mucho más polémicos. Distintos análisis políticos y académicos relacionan al empresario con la “Dark Enlightenment” o “Ilustración Oscura”, un movimiento intelectual asociado a ideas antiigualitarias, tecnocráticas y críticas de la democracia liberal. Dark Enlightenment plantea modelos donde el poder quede en manos de élites tecnológicas y estructuras similares a corporaciones privadas.
Dentro de esa corriente aparecen figuras como Curtis Yarvin y Nick Land, pensadores que cuestionan la democracia representativa tradicional. Diversos medios internacionales señalan que Thiel mantuvo vínculos intelectuales y financieros con referentes cercanos a esas ideas.
En Buenos Aires, el empresario también sorprendió por mostrarse en espacios cotidianos. Durante el fin de semana participó en un torneo de ajedrez en el barrio del Abasto y terminó tercero en la competencia. La imagen del magnate jugando entre jóvenes ajedrecistas se volvió viral en redes sociales argentinas.