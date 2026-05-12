Luis Caputo recibió al fundador de Paypal y magnate libertario Peter Thiel

Luis Caputo dialogó con Peter Thiel, creador de PayPal y Palantir, sobre el panorama económico argentino y la coyuntura internacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, quien llegó al país en abril y participó de varios encuentros clave con Javier Milei.

Acompañaron al representante de la cartera económica su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

Reunión Clave: Caputo y Thiel abordan la economía Argentina La presencia de Thiel en la Argentina despertó interés en el ámbito político y empresarial. Reconocido por su rol en la creación de empresas tecnológicas de alcance global, se reunió este martes con Caputo en el quinto piso del Ministerio de Economía.

“Excelente reunión con José Luis Daza y Santiago Bausili y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”, publicó Caputo en X.