Cornejo confirmó la visita de Manuel Adorni a Mendoza: en dónde estará y a qué viene

En medio de las controversias sobre su patrimonio y tras el fuerte respaldo del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , continuará con su agenda de visitas a distintas provincias para participar de inauguraciones y actividades oficiales. En ese marco, el funcionario nacional llegará este jueves a Mendoza junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , para la inauguración del parque solar El Quemado, en Las Heras, que fue el primer proyecto desarrollado a través del RIGI.

La visita fue confirmada por el gobernador Alfredo Cornejo este martes, durante su participación en la feria Sitevinitech. "Vamos a inaugurar el principal parque solar de la Argentina. Van a venir las principales autoridades nacionales. Este fue el primer proyecto que entró al RIGI y el primero que está terminado", expresó.

"El jefe de Gabinete está confirmado y con el ministro de Economía hablé esta mañana y está muy interesado en venir y probablemente con otro anuncio en materia de RIGI", afirmó el mandatario provincial.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del parque ubicado al norte de Las Heras, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Adorni y Caputo estarán junto al CEO de YPF, Horacio Marín, y también dirá presente el gobernador Alfredo Cornejo.

De esta manera, Adorni volverá a aparecer públicamente junto a Caputo, tras la conferencia de prensa que brindaron la semana pasada en la Casa Rosada dando detalles del Súper RIGI que anunció el Gobierno nacional.

Durante los últimos meses, el jefe de Gabinete ha sido protagonista de una serie de controversias vinculadas a su patrimonio, por la adquisición de inmuebles junto a su esposa y viajes al exterior, en el marco de una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

parque el quemado Parque solar el quemado Alfredo Ponce

Pese a las sospechas y falta de explicaciones, el presidente Milei ha respaldado a Adorni públicamente y lo ha ratificado en su puesto. Asimismo, le ha encargado una agenda de visitas a provincias en representación del Gobierno nacional para realizar inauguraciones o recorridas por importantes proyectos de inversión en el país.

En línea con esas visitas, se espera que este jueves el funcionario nacional llegue a Mendoza para la inauguración del primer proyecto que fue incluido en el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó el Gobierno nacional.

El parque solar El Quemado

El proyecto fotovoltaico El Quemado fue desarrollado por YPF Luz sobre una superficie de más de 600 hectáreas ubicadas en el departamento de Las Heras. La iniciativa demandó una inversión de alrededor de 210 millones de dólares, para la instalación de infraestructura que aportará energía limpia, equivalente al consumo de más de 230.000 hogares argentinos.

el quemado parque solar alfredo cornejo horacio marin (60) Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, recorrió junto al gobernador Alfredo Cornejo el parque solar El Quemado. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con una capacidad instalada de 305 MW y más de 511.000 paneles bifaciales, el parque solar aportará energía limpia y de bajas emisiones al sistema nacional.

El proyecto fue originalmente desarrollado por EMESA en cuatro etapas de 100 MW cada una, y en 2023 fue adquirido por YPF Luz.