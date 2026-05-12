Martín Menem convocó a una sesión para interpelar a Manuel Adorni en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , convocó para el jueves a una sesión especial para tratar los proyectos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio del escándalo por sus gastos que no se condicen con sus ingresos.

Se trata de un pedido de sesión que hizo la oposición con la firma de más de diez diputados nacionales. Esta solicitud no la firmó Unión por la Patria. El bloque peronista, que cuenta con 93 diputados nacionales, quería una sesión en la que no solo se trataran los proyectos contra Adorni, sino que también se sumara una serie de iniciativas económicas.

Sin la convocatoria de Unión por la Patria no está garantizado el quórum de 129 diputados presentes para que inicie la sesión. Sin embargo, un grupo mayoritario de diputados peronistas estarán presentes para tratar estos proyectos de la oposición.

Ninguno de los proyectos de interpelación a Manuel Adorni, por las distintas causas que apuntan al jefe de Gabinete, cuentan con dictamen de comisión. Entonces, para tratarlos en la sesión se necesita el apoyo de los dos tercios de los presentes. Se trata de una cifra inalcanzable para cualquier sector político en este contexto parlamentario.

Por eso, la estrategia de la oposición será votar un emplazamiento con mayoría simple para que Menem abra las comisiones y se puedan dictaminar estos proyectos y eventualmente tratarlos más adelante en el recinto.

El paso de Manuel Adorni por Diputados

Hace dos semanas Adorni estuvo en la Cámara de Diputados. Lo hizo para presentar el informe de gestión del Gobierno nacional, pero no fue una interpelación al funcionario. La interpelación prevé el ida y vuelta entre los diputados y el funcionario, algo que no ocurrió en aquella ocasión, ya que después de cada pregunta, Adorni tenía la posibilidad de elaborar respuestas con su equipo, redactarlas y luego leerlas frente al pleno.

Además, la interpelación habilita al Congreso la posibilidad de avanzar con una moción de censura para poder correr a Adorni del cargo que Milei defiende a capa y espada. Sobre el final de aquella sesión, los diputados le preguntaron por esto y el jefe de Gabinete dijo que estaría dispuesto a asistir a la interpelación en caso de que avance.