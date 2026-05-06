En medio del escándalo de Manuel Adorni, Martín Menem tiene una fecha para sesionar y reactivar el Congreso

Con un Gobierno que, puertas adentro, sigue convulsionado por los detalles que se conocen del escándalo que rodea a Manuel Adorni , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quiere sesionar el 20 de mayo para tratar una serie de proyectos pendientes del oficialismo. Entre los principales figura la Ley Hojarasca y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, en inglés).

Así se definió este mediodía en una reunión que encabezó el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni (Córdoba), con los jefes de las bancadas aliadas a La Libertad Avanza. Por el PRO estuvo Cristian Ritondo (Buenos Aires); por Provincias Unidas, Gisela Scaglia (Santa Fe); por el MID, Oscar Zago (Capital Federal); por la UCR, Pamela Verasay (Mendoza); por Elijo Catamarca, Fernanda Ávila (Catamarca); por Por Santa Cruz, José Luis Garrido (Santa Cruz); y por Neuquinidad, Karina Maureira (Neuquén).

Allí acordaron que la semana siguiente dictaminarán el proyecto del Gobierno que modifica el régimen actual de zonas de frío . Tendrá tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. El oficialismo prevé un tratamiento exprés del proyecto.

La iniciativa, que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, propone una readecuación profunda del régimen de subsidios al consumo residencial de gas natural en zonas frías, con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal, ordenar las cuentas del sistema energético y limitar el beneficio a regiones con “efectiva severidad climática”.

En la reunión del Salón de Honor, en el despacho de Martín Menem, también participaron por el oficialismo Silvana Giudici (Capital Federal), Nicolás Mayoraz (Santa Fe), Laura Rodríguez Machado (Córdoba) y Giselle Catelnuovo (Buenos Aires). El riojano no participó porque se fue a una entrevista en un canal de streaming.

La Ley Hojarasca y el debate por la desregulación normativa

Finalmente, en esta sesión Menem podrá cumplir con el ministro de Desregulación, que desde hace casi dos años espera la media sanción de la Ley Hojarasca, el proyecto que elimina 70 normativas que, según el oficialismo, "estorban el desarrollo del país" al tratarse de "normas antiguas que no sirven de nada". Para referirse a esto, por ejemplo, mencionan la normativa que indica que "los mochileros" deben andar por el país con un carnet que acredite su condición de viajante.

“Por ejemplo, se deroga una ley de la época de la dictadura de Lanusse que regulaba el derecho de reunión. Nadie se animaría a implementarla, pero que siga vigente es una deuda. Son leyes con una lógica de control, de una época nefasta; hay que saldar esa deuda y derogarlas de forma explícita, aunque no se apliquen”, explicó en las comisiones de Diputados el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña.

Esto es criticado por la oposición, que sostiene que se trata de "un caballo de Troya", donde se esconden modificaciones en regulaciones para favorecer a determinados sectores.

Adhesión al PCT y el impacto en el mercado farmacéutico

Frente a la resistencia de las cámaras de los laboratorios nacionales, agremiados en CILFA, el Gobierno buscará retomar la adhesión de la Argentina al PCT. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem. Pero, al tratarse de un tratado internacional, no perdió estado parlamentario.

De confirmarse la adhesión, algo que está en duda ya que las gremiales de laboratorios nacionales siguen ejerciendo un alto poder de lobby en el Congreso, en la Argentina el precio de los medicamentos subiría entre un 30% y un 40%, ya que la fabricación de genéricos o biosimilares quedaría prohibida.

Así, solo estarían en condiciones de vender los productos médicos quienes hayan sido los autores intelectuales de esas fórmulas.

Con estos temas, Menem apunta a retomar la agenda política del Congreso nacional en uno de los peores momentos del oficialismo, con un Manuel Adorni cada vez más complicado. Habrá que ver si, para ese momento, dentro de dos semanas, los aliados querrán sentarse en el recinto con La Libertad Avanza y darle su apoyo al Gobierno.