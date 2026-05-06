Martín Menem: "Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de gabinete"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , buscó despejar versiones y negó que piense en reemplazar a Manuel Adorni como jefe de gabinete, a partir de los cuestionamientos internos acerca de su continuidad como funcionario a raíz de las investigaciones por enriquecimiento ilícito.

"Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete", afirmó el titular de la Cámara Baja, quien agregó que el exvocero responderás las dudas sobre su patrimonio en la justicia y que "no va a haber ningún inconveniente".

En declaraciones con El Cronista Stream, respondió: "Los diputados de La Libertad Avanza pensamos que el tema de la condena mediática no es un término nuestro. Para la justicia está la Justicia, nosotros creemos en Manuel Adorni. Los medios están exacerbando, hace dos meses que está el tema Adorni, es una campaña para lastimar al Gobierno. A medida que pase el tiempo se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente".

Acerca de publicaciones que enfatizaban sobre su posible desembarco en el lugar de Adorni, señaló: "Escuché el rumor más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni desde el comienzo, antes y ahora también. Sigo en la Cámara de Diputados hasta que el presidente Javier Milei lo decida, fui propuesto por él y votado por mis colegas".

“No creemos en las condenas mediáticas, lo de Manuel se va a aclarar judicialmente como corresponde. Esperemos que hable la justicia y que los medios no condenen en la previa porque no tienen elementos para hacerlo”, completó Menem.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli habló del caso Adorni ante la consulta de MDZ. Este martes indicó: "Yo ya expliqué lo que les dije. Yo no creo en las condenas mediáticas, yo creo en las condenas judiciales, y que cada uno tiene que exponerse en la justicia, plantear su situación y hacer lo que tiene que hacer".

"Toda persona, sea funcionario que sea, de partido que sea, tiene que dar explicación a la Justicia, y cuando vengan las condenas, si hubiera condena judicial, es la que corresponde", añadió.

Mientras tanto, está previsto que el jefe de ministros encabece el viernes una reunión de gabinete junto al presidente Javier Milei, quien volverá a respaldarlo, pese a las dudas de varios funcionarios.