El Gobierno inició una demanda para desalojar al ex dueño de la Calesita del Parque

El Gobierno de Mendoza iniciará una demanda contra el ex propietario de la Calesita del Parque General San Martín. Las autoridades provinciales decidieron iniciar acciones legales para que el desalojo del predio tras el vencimiento de los permisos y a partir del plan de remodelación de ese emblemático sitio del principal espacio verde del Gran Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo instruyó al equipo de la Asesoría de Gobierno de la provincia para que inicie acciones legales contra Carlos Alonso, ex propietario de la “Calesita de la Rotonda” y contra cualquier otro ocupante o ex permisionario para avanzar en su inmediata desocupación.

Concretamente, el mandatario provincial ordenó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y a los abogados auxiliares que trabajan en esa dependencia a que inicie acciones judiciales civiles o penal o extrajudiciales contra el ex dueño de la Calesita del Parque para desalojar el predio y poder avanzar integralmente con las reformas.

La concesión de la unidad de servicio “Calesita de la Rotonda” se encontraba prorrogada y tenía un vencimiento improrrogable para el día 31 de marzo de 2023. Las autoridades de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque advirtieron que desde esa fecha el ex propietario estaba realizando una “ocupación de hecho sin sustento en norma legal alguna”, por lo que la tenencia del espacio tenía un carácter precario.

Inminente desalojo

El ex permisionario fue emplazado a desocupar el predio el pasado 20 de noviembre de 2025 y se le otorgó un plazo de 2 meses para desalojar el espacio físico, en virtud del llamado a licitación para la remodelación de la zona, habiendo vencido la totalidad de los plazos y prórrogas otorgados con posterioridad.

Originalmente Alonso manifestó su intención de retirar la calesita con posterioridad a la finalización de la Fiesta de la Vendimia, sin embargo no se produjo el desalojo. Asimismo, el ex dueño también había presentado una solicitud de prórroga para continuar con la explotación de la unidad, pero ese pedido fue rechazado.

Calesita del Parque (8).JPG Maximiliano Ríos/MDZ

Finalmente los plazos para desocupar este espacio físico vencieron el 20 de febrero de 2026 y a partir de ese momento se exigió la restitución de la Unidad de Servicio y el desmantelamiento de la calesita de su propiedad.

Frente a esta situación, el Gobierno decidió avanzar con acciones legales para la recuperación del inmueble.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque informaron que no asumirán responsabilidad alguna por los daños, deterioros o perjuicios que pudieran sufrir los bienes de propiedad de Alonso que permanezcan en el lugar.

La nueva Rotonda de la Calesita del Parque

Meses atrás el Gobierno provincial adjudicó la licitación para remodelar la emblemática Rotonda de la Calesita del Parque General San Martín.

La empresa Sanco resultó adjudicataria de la obra que cuenta con un presupuesto oficial de $3.059.631.000.

Calesita Remodelarán la zona del Parque en donde está la calesita. Gobierno de Mendoza

Los trabajos contemplan la renovación y el acondicionamiento integral del lugar para lograr un espacio más integrador, plural y dinámico, que fomente el uso cotidiano, los vínculos familiares y la reunión social.

El sector cuenta con una extensión de aproximadamente 20.000 m² y además del área de juegos también contará con un importante sector de esparcimiento social y familiar.