Quiénes son los empresarios que buscan concesiones por 20 años en el Aconcagua

El Cerro Aconcagua es uno de los principales atractivos turísticos de Mendoza y el Gobierno provincial puso en marcha una licitación para regularizar los servicios que se prestan en el parque provincial y terminar con los permisos precarios. En total se presentaron 12 empresas que actualmente operan en el cerro y que buscan obtener concesiones por 20 años.

La licitación fue lanzada por el Ministerio de Energía y Ambiente y los servicios a concesionar comprenden actividades de apoyo al ascenso y trekking, como alojamiento, gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados. Asimismo, los pliegos ponen un especial énfasis en el cumplimiento de criterios de sustentabilidad.

En total se presentaron 12 propuestas de empresas u operadores que ya vienen brindando servicios en el Aconcagua relacionados a expediciones y otro tipo de actividades que se desarrollan en los campamentos y en el ámbito del parque provincial.

El objetivo del Gobierno provincial es otorgar mayor seguridad jurídica a previsibilidad a los prestadores que trabajan en la zona desde hace más de 30 años y que vienen operando a través de permisos precarios o autorizaciones provisorias. El nuevo plan prevé concesiones por 20 años que garanticen un mayor control estatal y que permitan mejorar la calidad de los servicios.

Asimismo, se pone énfasis en la sustentabilidad, ya que cada oferente debió presentar un plan ambiental y logístico integral, incluyendo gestión de residuos, uso eficiente del agua, incorporación de energías renovables y protección de ecosistemas sensibles.

Quiénes son los empresarios que buscan concesiones en el Aconcagua

Una vez adjudicada la licitación, sólo podrán prestar servicios en el Aconcagua los operadores que resulten concesionarios, dejando sin efecto permisos vigentes hasta la actualidad.

La intención del Ejecutivo es que las actividades en la montaña más alta del continente estén reguladas en su totalidad y tener un importante margen de fiscalización, seguimiento y trazabilidad.

Rescate en el Aconcagua - helicopters.ar La empresa que brinda servicios de helicópteros en el Aconcagua se presentó a la licitación. helicopters.ar

El nuevo sistema prevé que el canon de explotación esté vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada.

Durante el plazo de 20 años de concesión, las empresas podrán instalar infraestructura propia para brindar servicios turísticos. Estos trabajos deberán especificarse en el plan de negocios que se presentó en la licitación. Una vez concluido el contrato deberán retirar todos los equipos e instalaciones.

En total se presentaron 12 oferentes a la licitación. Se trata de empresarios y operadores conocidos en el rubro ya que en la mayoría de los casos vienen brindando servicios desde hace décadas en el Aconcagua.

Entre las empresas que realizaron ofertas se encuentran:

Aconcagua Visión SRL : integrada por Mauricio Alejandro Capitani Appiolaza, Karl Robert Kobler y Heliana Carola Donadel.

: integrada por Mauricio Alejandro Capitani Appiolaza, Karl Robert Kobler y Heliana Carola Donadel. Fernando Grajales Expeditions SA : propiedad de Fernando Nicolás Grajales Abad, quien tiene una empresa llamada Aconcagua Oxygen SAS.

: propiedad de Fernando Nicolás Grajales Abad, quien tiene una empresa llamada Aconcagua Oxygen SAS. Aconcagua MG SA : compuesta por Gerónimo Siri, Ernesto Federico Simonovich y Carlos Alberto Peralta.

: compuesta por Gerónimo Siri, Ernesto Federico Simonovich y Carlos Alberto Peralta. Lanko Altas Montañas : firma liderada por Osvaldo Daniel Carbajal y José Emilio Casas

: firma liderada por Osvaldo Daniel Carbajal y José Emilio Casas South Face SAS : propiedad de Javier Eduardo Raggio

: propiedad de Javier Eduardo Raggio Aconcagua Expediciones SA : operada por Pablo Leonardo Tetilla y Ruth Ponce.

: operada por Pablo Leonardo Tetilla y Ruth Ponce. Zurbriggen 6.962 SAS : empresa a nombre de Pablo Guillermo Vitale Mosso

: empresa a nombre de Pablo Guillermo Vitale Mosso Andesport SAS : sociedad integrada por los hermanos Tomás David Vela Agüero y Mateo Samuel Vela Agüero.

: sociedad integrada por los hermanos Tomás David Vela Agüero y Mateo Samuel Vela Agüero. Helicopter AR SA : compañía dedicada a operaciones de vuelo en condiciones extremas de altitud en la Cordillera de Los Andes a cargo de Diego Ignacio Góngora Sierra y Miguel Ángel Senosiain.

: compañía dedicada a operaciones de vuelo en condiciones extremas de altitud en la Cordillera de Los Andes a cargo de Diego Ignacio Góngora Sierra y Miguel Ángel Senosiain. Víctor Hugo Herrera : guía de alta montaña de larga experiencia fundador de la empresa Aconcagua Experts Mallku Expediciones.

: guía de alta montaña de larga experiencia fundador de la empresa Aconcagua Experts Mallku Expediciones. Juan Antonio Herrera : guía alta montaña que trabaja desde la década del 80 en el cerro Aconcagua.

: guía alta montaña que trabaja desde la década del 80 en el cerro Aconcagua. Backpack Logística SA: empresa que brinda servicios de expediciones y logística desde hace más de años en el cerro.

Una nueva era en el Aconcagua

Uno de los cambios más profundos de la licitación de los servicios del Aconcagua es la relocalización de algunos campamentos. El nuevo ordenamiento establece como campamentos de aproximación y base los siguientes:

Una nueva era en el Aconcagua

Uno de los cambios más profundos de la licitación de los servicios del Aconcagua es la relocalización de algunos campamentos. El nuevo ordenamiento establece como campamentos de aproximación y base los siguientes:

Confluencia

Pampa de Leñas

Casa de Piedra

Plaza de Mulas

Plaza Argentina

El campamento de Plaza de Mulas ocupa 52.000 metros cuadrados actualmente. En la nueva localización ocupará 15.400 metros cuadrados. Plaza Argentina también dispone de 52.000 metros cuadrados ahora y en el nuevo lugar ocupará 25.000 metros cuadrados.

Por su parte Confluencia dispondrá de 8.500 metros cuadrados y Pampa de Leñas de 3.300 metros cuadrados. Casa de Piedra está en una zona de vegas por lo que será relocalizado. En el nuevo espacio el campamento tendrá 2.500 metros cuadrados y la posibilidad de ampliarse hasta 37.000 metros cuadrados.

aconcagua ingreso parque horcones.JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las concesiones exigen la presentación de un Plan de Manejo y Gestión Ambiental que debe incluir un plan de cierre y restauración al finalizar el contrato.

Asimismo, cada empresa deberá disponer de baños públicos gratuitos para los visitantes que no hayan contratado los servicios con los prestadores y hacerse cargo de bajar hasta Horcones los residuos.