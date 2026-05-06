"Córdoba es la más cara del país": la dura entrevista de Rodrigo de Loredo con una IA sobre la gestión de Llaryora

El diputado nacional de la UCR cruzó al gobernador Martín Llaryora mediante un video viral donde utiliza Inteligencia Artificial para analizar las tarifas eléctricas.

El diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, sacudió el escenario político cordobés con un innovador y polémico posteo en sus redes sociales. A través de una "entrevista" realizada a una Inteligencia Artificial (IA), el legislador expuso cifras críticas sobre el costo de vida en la provincia, apuntando directamente contra la administración del gobernador Martín Llaryora.

En el video publicado en su cuenta de X, De Loredo inicia la consulta preguntando sobre el aumento de la luz en Córdoba desde el inicio de la gestión actual. La respuesta de la tecnología fue tajante al desmentir el relato oficial: “Error, Córdoba es de las provincias más caras del país para los sectores de más bajos ingresos”.

Comparativa tarifaria: Córdoba frente al resto del país Rodrigo De Loredo X/@rodrigodeloredo

Durante el intercambio, la IA detalló las asimetrías tarifarias que sufren los usuarios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en comparación con otros distritos. Según los datos procesados, la factura de luz en la provincia es:

5,5% más cara que en Santa Fe.

17% más cara que en Tucumán.

39% más cara que en San Juan.

75% más cara que en Entre Ríos.

105,5% más cara que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante la contundencia de las cifras, De Loredo consultó sobre la fuente de dicha información. La IA especificó que los datos provienen del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET, un organismo técnico de referencia nacional.