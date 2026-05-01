Denuncian que Pablo Laurta amenaza a la familia de su expareja desde la cárcel

Pablo Laurta , detenido por el asesinato de su expareja Luna Giardina, su exsuegra Mariel Zamudio y del remisero Martín Palacio , fue denunciado nuevamente por la familia de las mujeres. Según los testimonios, se trata de amenazas que el doble femicida habría enviado desde la cárcel de Gualeguaychú.

Así lo comunicó la abogada que representa a Laura Giardina, hermana de una de las mujeres asesinadas. Laurta habría mandado mensajes intimidantes al entorno más cercano de su expareja, a pesar de estar alojado en una celda de máxima seguridad.

“Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”, son algunas de las frases que recibieron los allegados.

La abogada dialogó con el medio local y contó que la fiscalía la notificó sobre la denuncia por las amenazas. “Mi clienta tomó conocimiento de que él está enviando mensajes increíblemente desde el penal y fue confirmado hoy cuando la fiscalía la llamó para ponerla en conocimiento de que se efectuó una denuncia”, explicó.

La abogada remarcó que las amenazas estuvieron dirigidas al círculo más íntimo de la familia. “Lo consideramos una verdadera burla del sistema. Ella está muy alarmada y tiene miedo. Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad. Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel”, aseguró.

Frente a este escenario, adelantó que pedirán medidas urgentes para frenar cualquier tipo de contacto de Laurta con el entorno de las víctimas y garantizar la seguridad de la familia, que aún intentan reconstruir sus vidas después de la tragedia.

Doble femicidio y homicidio en Córdoba: cómo fue la causa

De acuerdo a la investigación, en octubre de 2025, Pablo Laurta habría ejecutado al remisero Martín Palacios de un disparo en la cabeza y luego fraccionado el cuerpo para ocultarlo en distintos sectores de la provincia antes de fugarse hacia Córdoba.

En esa provincia, días más tarde, cometió el doble femicidio y se llevó a su hijo de cinco años, quien vivía con su madre, a Gualeguaychú. Su idea era escapar a Uruguay, donde residía. No obstante, la Policía logró retenerlo en el hotel de la ciudad entrerriana.