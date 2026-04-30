Tragedia en San Carlos: un peatón murió tras ser atropellado por una moto

El siniestro ocurrió por la noche en Ruta 40 Vieja; la víctima falleció en el lugar y el conductor fue trasladado para ser atendido.

Un peatón murió en la noche de este jueves tras ser embestido por una motocicleta en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco. El hecho ocurrió alrededor de las 22:20 en la zona de Ruta 40 Vieja, en el distrito Chilecito.

Según la información oficial, el impacto se produjo cuando una moto KTM de 200 cc circulaba por la zona y, por causas que aún se investigan, colisionó con la víctima, quien falleció en el lugar.

Qué se sabe del accidente fatal en San Carlos De acuerdo con el parte preliminar, tras el choque el peatón quedó dentro de una acequia. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el deceso. En tanto, el conductor de la moto fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud de la zona para su atención. Las autoridades indicaron que el dosaje de alcohol se informará en las próximas horas.