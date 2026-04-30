Persecución, disparos policiales y dos detenidos a bordo de una moto robada en un taller en Las Heras

Una intensa persecución policial terminó con dos sujetos detenidos a bordo de una moto robada en Las Heras.

Los dos sospechosos detenidos tras la persecución en Las Heras. (Se pixelan los rostros porque pueden pasar a rueda de personas)

Dos sujetos a bordo de una moto robada fueron detenidos la tarde de este jueves tras una intensa persecución policial por las calles de Las Heras. Los sospechosos fueron sorprendidos circulando en el rodado que acababa de ser sustraído de un taller de la zona. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Todo comenzó alrededor de las 16.30 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba maniobras de prevención por las inmediaciones de la Subcomisaría Iriarte y detectó a dos motociclistas sin casco a bordo de una Honda Falcon NX4 400cc bordó, similar a la que había sido sustraída horas antes de un taller de corte y plegado de chapas.

Persecución, disparos y detención Inmediatamente, al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga hacia calle Matheu, por lo que se hizo uso del armamento largo para frenarles la marcha, realizando disparos disuasivos hacia zona segura, explicaron las fuentes del procedimiento.

Eso provocó que los sujetos perdieran la estabilidad y bajaran la velocidad, motivo por el cual se les pudo dar alcance en el cruce de calles Lumiere y Colombia. Acto seguido, los uniformados hicieron descender a los individuos y, al revisar la moto, constataron que tenía el tambor dañado

Así las cosas, por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2, los dos sospechosos, identificados como Alexis Gabriel Suárez Pederiva (18) y Santiago Alexander Quevedo (19), fueron aprehendidos y trasladados rápidamente hasta una dependencia policial, ya que un grupo de malvivientes de la zona comenzó a arrojar piedras al personal policial.