Así recuperaron en San Rafael una camioneta con pedido de captura en San Luis

Una camioneta con pedido de captura vigente en la provincia de San Luis fue secuestrada en San Rafael tras un operativo coordinado por la Policía de Mendoza, que se activó luego de que el sistema de lectura automática de patentes detectara el vehículo en un acceso clave.

El procedimiento comenzó cuando una cámara instalada sobre la Ruta Nacional 143 identificó el paso de una Ford Ranger blanca y emitió una alerta en tiempo real. En cuestión de segundos, el sistema verificó la patente en bases de datos compartidas entre Mendoza, San Juan y San Luis .

Entró a San Rafael con una camioneta con pedido de captura en San Luis.

Tras el cruce de información, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Justicia puntana. Con ese dato, se dio aviso inmediato a los efectivos policiales que se encontraban patrullando la zona.

Guiados por el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los móviles lograron ubicar la camioneta en la intersección de avenida Mitre y calle Tucumán, donde finalmente fue interceptada.

En paralelo, se dio intervención a la oficina de automotores y se estableció contacto con el juzgado interviniente de San Luis, que ordenó el secuestro del vehículo, completando así el procedimiento.

Secuestran en Mendoza una camioneta con pedido de captura en San Luis Secuestran en Mendoza una camioneta con pedido de captura en San Luis

El rol clave del anillo digital interdepartamental

El operativo pone en evidencia el funcionamiento del anillo digital interdepartamental de San Rafael, una herramienta tecnológica diseñada para monitorear los ingresos y egresos del departamento.

Este sistema, basado en cámaras ubicadas en puntos estratégicos e integradas al 911, permite detectar vehículos con medidas judiciales pendientes, generar alertas automáticas y coordinar respuestas en tiempo real.

La apuesta a la tecnología para combatir el delito

El anillo digital fue presentado en junio de 2025 como parte de una política de seguridad orientada a fortalecer el control territorial mediante el uso de tecnología y el intercambio de información entre provincias.

En esa línea, el gobernador Alfredo Cornejo destacó: "En San Rafael, el anillo digital es parte de la estrategia de control en tiempo real y la tecnología volvió a demostrar que cuando el Estado se organiza, el delito no tiene margen". Además, agregó que "una camioneta con pedido de captura en San Luis ingresó a la provincia y fue detectada en segundos gracias a la lectura automática de patentes", y subrayó que "nuestra decisión fue invertir en tecnología, integrar información y coordinar con otras provincias para cerrar el paso al delito".