San Rafael: cayó una banda dedicada a las ciberestafas

La Policía de Mendoza desbarató a una banda que se dedicaba a realizar estafas con tarjetas de débito y crédito. Producto de los operativos, cuatro hombres fueron aprehendidos. De acuerdo a la información oficial, la organización estafó a más de 800 personas en todo el país.

El operativo, que incluyó cinco allanamientos en el distrito de Cañada Seca, en San Rafael , se enmarcó en una causa por defraudación con tarjetas en concurso con asociación ilícita y fue llevado adelante por personal de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos .

En los allanamientos, la Policía secuestró armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 22 y escopetas, además de cartuchos. Además, se incautaron computadoras, CPUs, una MacBook, teléfonos celulares, pendrives y dispositivos de almacenamiento que eran usados por la organización delictiva.

Cabe destacar que también se logró secuestrar criptomonedas (USDT), las cuales fueron transferidas a una cuenta del Ministerio Público Fiscal.

Cuatro personas fueron aprehendidas en el marco de una causa que investiga estafas con tarjetas de crédito y débito.

Los detalles de la investigación

Sobre el resultado del procedimiento, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, detalló: "Desbaratamos una banda en San Rafael que estafó a más de 800 personas en todo el país utilizando datos de tarjetas de crédito y cuentas mulas para mover dinero en criptomonedas".

Según explicó Rus, la banda simulaba páginas oficiales para que las víctimas carguen sus datos, los cuales después eran usados por los delincuentes. “No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar, incluso detrás de una pantalla", expresó la ministra.

Tw de Mercedes Rus

Según aseguró Rus, el operativo fue el resultado de "meses de investigación de la Policía de Mendoza, a través de la División de Delitos Económicos, junto a la Fiscalía a cargo de Gabriela García Cobos, que permitió reconstruir cómo operaba la red, identificar a sus integrantes y avanzar sobre cada uno de ellos".

En ese sentido, hay que destacar que la causa continúa en investigación, por lo que las autoridades no descartan nuevas detenciones, ya que se trataría de una red de alcance nacional.