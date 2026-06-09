Pedían viajes y cometían robos a mano armada: cayó una banda acusada por asaltos a choferes de aplicaciones
La maniobra incluyó 24 allanamientos y permitió detener a ocho personas. La banda está acusada de solicitar viajes para cometer robos a manos armada.
Una investigación que se extendió durante varias semanas permitió desarticular una presunta banda dedicada a cometer robos contra choferes de aplicaciones de transporte en Godoy Cruz. El operativo incluyó 24 allanamientos simultáneos y culminó con ocho personas a disposición de la Justicia, además del secuestro de armas, drogas y otros elementos vinculados a la causa.
Según la pesquisa, los sospechosos utilizaban una modalidad que tenía como principales víctimas a conductores de plataformas de viaje. Los delincuentes solicitaban recorridos a través de las aplicaciones y, una vez que el chofer llegaba al punto acordado o iniciaba el traslado, era sorprendido bajo amenazas con armas de fuego.
De acuerdo con la investigación, los asaltantes se apoderaban de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras pertenencias de valor antes de escapar. La reiteración de denuncias con características similares permitió a los investigadores advertir un patrón común y avanzar sobre la posible existencia de una organización detrás de los hechos.
La investigación y los allanamientos
Con el avance de las actuaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de la banda y reunir elementos de prueba suficientes para solicitar medidas judiciales. Las órdenes fueron autorizadas por la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y ejecutadas bajo directivas del fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando.
Los procedimientos se desarrollaron principalmente en distintos barrios del oeste de Godoy Cruz, aunque también incluyeron intervenciones en el departamento de Las Heras.
Ocho personas a disposición de la Justicia
Como resultado de los allanamientos, ocho personas quedaron a disposición de la Justicia entre detenidos y aprehendidos.
Además, los efectivos secuestraron tres armas de fuego, cerca de 300 gramos de cocaína, 36 gramos de éxtasis y aproximadamente tres kilos y medio de marihuana. También fueron incautados otros elementos considerados de interés para la investigación.
Los investigadores ahora buscan determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si la organización estaría vinculada a otros hechos denunciados en distintos puntos del Gran Mendoza.
Hallaron un perro desnutrido y aves en cautiverio
Durante uno de los procedimientos, los policías encontraron además un perro de raza rottweiler en avanzado estado de desnutrición y abandono.
En el mismo domicilio también fueron halladas varias aves silvestres que permanecían en cautiverio. Ante esta situación, se dio intervención a los organismos competentes para resguardar a los animales y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.