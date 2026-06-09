Pedían viajes y cometían robos a mano armada: cayó una banda acusada por asaltos a choferes de aplicaciones

La maniobra incluyó 24 allanamientos y permitió detener a ocho personas. La banda está acusada de solicitar viajes para cometer robos a manos armada.

Los procedimientos permitieron desarticular una banda acusada de robar a choferes de aplicación. En total se realizaron 24 allanamientos.

Una investigación que se extendió durante varias semanas permitió desarticular una presunta banda dedicada a cometer robos contra choferes de aplicaciones de transporte en Godoy Cruz. El operativo incluyó 24 allanamientos simultáneos y culminó con ocho personas a disposición de la Justicia, además del secuestro de armas, drogas y otros elementos vinculados a la causa.

Según la pesquisa, los sospechosos utilizaban una modalidad que tenía como principales víctimas a conductores de plataformas de viaje. Los delincuentes solicitaban recorridos a través de las aplicaciones y, una vez que el chofer llegaba al punto acordado o iniciaba el traslado, era sorprendido bajo amenazas con armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes se apoderaban de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras pertenencias de valor antes de escapar. La reiteración de denuncias con características similares permitió a los investigadores advertir un patrón común y avanzar sobre la posible existencia de una organización detrás de los hechos.

WAL_8944 En total se realizaron 24 allanamientos en el oeste de Godoy Cruz e intervenciones en el departamento de Las Heras. La investigación y los allanamientos Con el avance de las actuaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de la banda y reunir elementos de prueba suficientes para solicitar medidas judiciales. Las órdenes fueron autorizadas por la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y ejecutadas bajo directivas del fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando.

WAL_8937 En total fueron capturadas ocho personas, como sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de choferes de aplicación. Los procedimientos se desarrollaron principalmente en distintos barrios del oeste de Godoy Cruz, aunque también incluyeron intervenciones en el departamento de Las Heras.