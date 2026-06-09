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Pedían viajes y cometían robos a mano armada: cayó una banda acusada por asaltos a choferes de aplicaciones

La maniobra incluyó 24 allanamientos y permitió detener a ocho personas. La banda está acusada de solicitar viajes para cometer robos a manos armada.

César Valerio

César Valerio

Los procedimientos permitieron desarticular una banda acusada de robar a choferes de aplicación. En total se realizaron 24 allanamientos.

Los procedimientos permitieron desarticular una banda acusada de robar a choferes de aplicación. En total se realizaron 24 allanamientos.

Una investigación que se extendió durante varias semanas permitió desarticular una presunta banda dedicada a cometer robos contra choferes de aplicaciones de transporte en Godoy Cruz. El operativo incluyó 24 allanamientos simultáneos y culminó con ocho personas a disposición de la Justicia, además del secuestro de armas, drogas y otros elementos vinculados a la causa.

Según la pesquisa, los sospechosos utilizaban una modalidad que tenía como principales víctimas a conductores de plataformas de viaje. Los delincuentes solicitaban recorridos a través de las aplicaciones y, una vez que el chofer llegaba al punto acordado o iniciaba el traslado, era sorprendido bajo amenazas con armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes se apoderaban de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras pertenencias de valor antes de escapar. La reiteración de denuncias con características similares permitió a los investigadores advertir un patrón común y avanzar sobre la posible existencia de una organización detrás de los hechos.

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En total se realizaron 24 allanamientos en el oeste de Godoy Cruz e intervenciones en el departamento de Las Heras.

En total se realizaron 24 allanamientos en el oeste de Godoy Cruz e intervenciones en el departamento de Las Heras.

La investigación y los allanamientos

Con el avance de las actuaciones, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de la banda y reunir elementos de prueba suficientes para solicitar medidas judiciales. Las órdenes fueron autorizadas por la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y ejecutadas bajo directivas del fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando.

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En total fueron capturadas ocho personas, como sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de choferes de aplicación.

En total fueron capturadas ocho personas, como sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de choferes de aplicación.

Los procedimientos se desarrollaron principalmente en distintos barrios del oeste de Godoy Cruz, aunque también incluyeron intervenciones en el departamento de Las Heras.

Ocho personas a disposición de la Justicia

Como resultado de los allanamientos, ocho personas quedaron a disposición de la Justicia entre detenidos y aprehendidos.

Además, los efectivos secuestraron tres armas de fuego, cerca de 300 gramos de cocaína, 36 gramos de éxtasis y aproximadamente tres kilos y medio de marihuana. También fueron incautados otros elementos considerados de interés para la investigación.

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Arma de fuego y municiones secuestrada durante los procedimientos.

Arma de fuego y municiones secuestrada durante los procedimientos.

Los investigadores ahora buscan determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si la organización estaría vinculada a otros hechos denunciados en distintos puntos del Gran Mendoza.

Hallaron un perro desnutrido y aves en cautiverio

Durante uno de los procedimientos, los policías encontraron además un perro de raza rottweiler en avanzado estado de desnutrición y abandono.

En el mismo domicilio también fueron halladas varias aves silvestres que permanecían en cautiverio. Ante esta situación, se dio intervención a los organismos competentes para resguardar a los animales y avanzar con las actuaciones correspondientes.

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Perro de raza Rottweiler encontrado en uno de los procedimientos. Estaba en estado de desnutrición y abandono.

Perro de raza Rottweiler encontrado en uno de los procedimientos. Estaba en estado de desnutrición y abandono.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Mas imagenes de los procedimientos

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