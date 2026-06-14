Cayó "El Club de la Pelea": frenaron un torneo de peleas clandestinas promocionado por instagram

Un torneo clandestino de peleas promocionado por redes sociales fue desarticulado este domingo en Godoy Cruz, luego de un operativo preventivo que permitió identificar al organizador y poner a varias personas a disposición de la Justicia.

De acuerdo con información policial, el evento era difundido mediante una cuenta de Instagram bajo el nombre “El Club de la Pelea” , donde se convocaba a peleadores y espectadores para participar de una jornada programada para las 15. El encuentro incluía más de treinta enfrentamientos y carecía de autorización de los organismos deportivos competentes.

Ante esa situación, efectivos de la Jefatura Departamental Godoy Cruz , con apoyo de personal de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) y del Cuerpo de Aviación Policial ( CAP ), montaron un operativo preventivo en inmediaciones de una finca ubicada entre calles Los Jacarandá y Tiburcio Benegas.

La convocatoria se difundía a través de Instagram bajo el nombre “El Club de la Pelea”.

A medida que avanzaba la investigación, los policías lograron identificar al organizador del evento y detectar la llegada de participantes que se dirigían al lugar para intervenir en las peleas programadas.

Durante el procedimiento, los efectivos pusieron a quince personas a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 6722 . Además, secuestraron distintos elementos vinculados a la práctica del boxeo, entre ellos guantes, vendas y protectores bucales.

546998-675x1200 En el lugar se secuestraron elementos vinculados a la práctica de boxeo, entre ellos guantes, vendas y protectores bucales.

El organizador fue notificado por infracción al artículo 69 de la Ley 9099, que sanciona la apertura abusiva de lugares destinados a espectáculos públicos. Paralelamente, inspectores municipales labraron actas por distintas irregularidades detectadas en el predio.

Un operativo que evitó el inicio del evento

La rápida intervención policial permitió impedir el comienzo del torneo y evitar la concentración de participantes y espectadores en una actividad que no contaba con habilitación ni controles de seguridad.

De esta manera, el operativo logró desarticular el encuentro antes de que sonara la campana y evitar que el torneo clandestino llegara a concretarse.