Reconoció su moto robada y la policía la recuperó: un joven de 18 años fue detenido

Un hombre denunció el robo de su moto y alertó a la policía sobre la ubicación del vehículo. Un joven de 18 años quedó detenido.

Durante la tarde del sábado, oficiales de la Unidad Ciclística de Acción Rápida de la Policía de Mendoza que patrullaban en Luján de Cuyo fueron alertados por un hombre de 24 años, quien había denunciado el robo de su moto tras ser amenazado con un arma de fuego. El joven informó a los efectivos que conocía el paradero del vehículo.

Según fuentes policiales, la víctima del robo informó que había localizado su vehículo en el barrio Los Alerces, por lo que los efectivos se desplazaron hasta el lugar señalado. Una vez allí, detuvieron a un joven de 18 años quien se encontraba junto a la motocicleta Honda Wave denunciada como robada.

El procedimiento ocurrió en la intersección de las calles Ituzaingó y Alvear y, además de la moto, se secuestró por disposición del Ayudante Fiscal de turno un teléfono celular y dos cartuchos calibre .22 que fueron encontrados entre las prendas del detenido. Interviene la Oficina Fiscal de Luján.