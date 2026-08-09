Tragedia en el Nahuel Huapi: una camioneta cayó 20 metros por un barranco y murió una nena de 3 años

Una familia sufrió un trágico accidente cerca de avenida Bustillo. El vehículo terminó sumergido en el lago y la nena no pudo ser rescatada con vida.

La camioneta donde viajaba la familia desbarrancó y cayó al Nahuel Huapi con la nena.

La tragedia ocurrió este sábado en Bariloche, donde una nena de tres años murió luego de que el vehículo en el que se encontraba junto a su familia se desplazara por una pendiente, cayera por un barranco y terminara sumergido en las aguas del lago Nahuel Huapi. El hecho ocurrió en inmediaciones de Villa Don Orione, cerca de la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15.

De acuerdo con fuentes judiciales, la madre había puesto en marcha el vehículo y ubicado a su hija en la silla de seguridad, con los cinturones correspondientes. Mientras tanto, el padre intentaba retirar la nieve acumulada en el terreno tras las intensas nevadas registradas en Bariloche. Por causas que ahora buscan establecer los peritos, la camioneta comenzó a desplazarse hacia atrás por un lote en pendiente y avanzó en dirección a un barranco.

Cómo ocurrió la tragedia en Bariloche Las primeras informaciones indicaron que el lugar presenta un pronunciado desnivel y que no habría existido ninguna barrera capaz de detener el vehículo. La camioneta tomó velocidad, cayó por el barranco y terminó en las aguas del Nahuel Huapi.

La camioneta cayó en una zona de gran profundidad del Nahuel Huapi. Fuentes policiales señalaron, además, que el camino interno de la propiedad privada se encontraba parcialmente cubierto de nieve y hielo. Los padres lograron salir del vehículo, pero no pudieron liberar a la niña de su cinturón de seguridad.

El desesperado intento por rescatar a la nena El padre intentó llegar hasta su hija y sacarla del automóvil, pero la profundidad del lago en ese sector frustró sus esfuerzos. Según fuentes judiciales, la camioneta quedó sumergida a varios metros y los buzos de Prefectura Naval determinaron que en la zona había alrededor de 25 metros de profundidad. También se informó que el vehículo había caído por un barranco de más de 20 metros.