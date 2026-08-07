Final trágico para el kitesurfista que desapareció en la Laguna Setúbal

La búsqueda de Fernando Cappi, el kitesurfista de 32 años desaparecido el jueves en aguas de la Laguna Setúbal, terminó este viernes con el peor desenlace. Su cuerpo fue localizado por personal de la Prefectura Naval Argentina en el canal de derivación, en inmediaciones del Club Náutico Sur y frente al sector del Náutico El Quillá, en Santa Fe .

El hallazgo se produjo poco después del mediodía, tras casi dos jornadas de rastrillajes por agua y superficie. Luego, las autoridades confirmaron que se trataba del deportista que era intensamente buscado desde la tarde del jueves.

Cappi había llegado al paraje El Chaquito, en jurisdicción de Monte Vera, para practicar kitesurf junto con otros deportistas. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, sus compañeros se retiraron antes del lugar, mientras que él decidió continuar navegando.

En esas circunstancias, habría realizado un salto y sufrido un accidente. Por motivos que todavía son materia de investigación, no habría logrado ponerse a salvo y posteriormente se perdió contacto con él.

Tras conocerse la desaparición , se desplegó un amplio operativo en distintos sectores de la Laguna Setúbal y sus canales.

Participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Policía de Santa Fe, buzos tácticos, Protección Civil, Guardia Rural Los Pumas, además de embarcaciones y drones.

Las tareas se intensificaron este viernes y se concentraron especialmente en los sectores hacia los que el deportista y su equipamiento podrían haber sido desplazados por el viento y la corriente.

Finalmente, Prefectura localizó el cuerpo en el canal de derivación, a la altura del sector del Náutico Sur. Según trascendió, Cappi fue encontrado junto a un camalote y todavía llevaba parte del equipamiento utilizado para practicar kitesurf. Las botas permanecían sujetas a la tabla.

Qué se investiga

Con el hallazgo y la identificación del cuerpo, ahora la investigación apunta a reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente y por qué el deportista no pudo ponerse a salvo después de la caída al agua.

Cappi tenía experiencia en la práctica de kitesurf y, según los primeros datos, se encontraba acompañado por otros deportistas cuando comenzó la jornada. También existen registros del momento del episodio. Sin embargo, la familia pidió expresamente que esas imágenes no sean difundidas.

El cuerpo quedó a disposición de las autoridades para la realización de las pericias correspondientes y las actuaciones judiciales de rigor. Una vez concluidos esos procedimientos, será entregado a sus familiares.