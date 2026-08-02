Dónde encontraron el cuerpo de Mailén Antonich, la joven asesinada en Mar del Plata

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Johana Mailen Antonich se convirtió en una de las principales escenas bajo análisis en la investigación por el homicidio de la joven de 25 años en Mar del Plata . Se trata de un sector de servicio ubicado detrás de las instalaciones de un balneario de la zona sur, apartado de los espacios destinados al público y de muy difícil visualización.

Johana Mailén Antonich tenía 25 años y era madre de dos niñas, de 1 y 6 años. Su nombre quedó en el centro de la conmoción nacional luego de que la joven fuera hallada asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata , donde había llegado tras aceptar una presunta propuesta laboral que, según la investigación, era parte de un engaño.

La joven estaba buscando trabajo para mantener a sus hijas cuando fue contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció una entrevista en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes .

Luego de las primeras horas del hallazgo, la investigación comenzó a centrarse en un sector interno de Punta Cantera, escondido detrás de una casilla y rodeado por un acantilado, donde casi nadie ajeno al balneario suele pasar.

El cuerpo de Johana Mailen Antonich fue encontrado detrás de una casilla utilizada por los serenos, en un área de servicio alejada de los sectores públicos del balneario. Según los investigadores, se trata de un espacio de muy difícil visualización desde la playa y desde los caminos internos del predio.

Gentileza: La Capital

En la escena del crimen quedaron manchas hemáticas y un tramo de soga, elementos que fueron incorporados a las pericias para reconstruir cómo ocurrió el homicidio.

El punto donde quedaron bajo sospecha

A pocos metros del lugar donde apareció el cuerpo fueron encontrados los dos hombres investigados por el crimen. De acuerdo con la información difundida por la Policía, estaban quemando prendas de vestir en un tambor cuando fueron detectados por los familiares de la víctima.

El sector permanecía preservado varias horas después de los procedimientos, mientras los investigadores intentan establecer cuál era el vínculo de los sospechosos con el balneario y si cumplían funciones como serenos.

Una escena clave para la investigación

Tras el hallazgo, la Policía Científica trabajó durante varias horas con relevamientos fotográficos y planimétricos, además de la búsqueda de huellas, rastros biológicos y otros elementos de interés.

No obstante, las características del lugar (aislado, con escasa circulación y de acceso restringido al personal) forman parte del análisis para reconstruir la secuencia del crimen y determinar qué ocurrió con la joven de 25 años.