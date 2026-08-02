Conmoción: una joven salió por una entrevista de trabajo y la encontraron muerta en una playa

Juana Mailén Antonich, una joven de 25 años había sido citada por una falsa oferta laboral. Tres días después, su hermano encontró el cuerpo debajo de un contenedor.

Juana Mailén Antonich, una joven de 25 años y madre de dos nenas de 1 y 6 años, salió de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Después de tres días de búsqueda, su hermano la encontró muerta en una playa de la zona sur de Mar del Plata, envuelta en una sábana y oculta debajo de un contenedor.

Según reconstruyó la familia, Juana fue contactada por Facebook para trabajar en un supuesto balneario llamado “Punta Mogotes Cero”, un lugar que no existe. Le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet y un remisero pasó a buscarla el viernes por la tarde. De acuerdo con el relato de su madre, al llegar la esperaban tres hombres.

El relato de la mamá de la joven sobre el falso trabajo La joven había aceptado la propuesta porque necesitaba generar ingresos para mantener a sus hijas. “Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, expresó María, la madre de Juana.

La familia denunció que debió buscarla sin ayuda policial Cuando perdieron contacto con la joven, sus familiares intentaron realizar una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16. Sin embargo, María aseguró que no les tomaron declaración ni iniciaron la búsqueda. Ante la falta de respuestas, una amiga ingresó a la cuenta de Facebook de Juana y encontró la conversación con la persona que la había citado.

Esa pista llevó a la familia hasta una playa del sur de Mar del Plata, donde había cámaras de seguridad y testigos que habían observado movimientos sospechosos. Finalmente, el hermano de Juana encontró el cuerpo debajo de un contenedor. “Mi hijo encontró a su hermana. La Policía no hizo absolutamente nada”, sostuvo la madre.