Horror: detuvieron a un hombre acusado de matar a su hijo de 12 años

El sospechoso, de 41 años, se presentó en una comisaría y admitió haber asesinado al menor. La autopsia deberá establecer la causa precisa de la muerte.

Un hombre de 41 años fue detenido este sábado acusado de matar a su hijo de 12 años en una vivienda de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El cuerpo del menor fue encontrado sobre una cama y presentaba signos de violencia. La causa quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora.

El hecho fue descubierto cerca de las 11.40, después de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida en una propiedad ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, fueron recibidos por la dueña de la casa, una mujer de 80 años, quien autorizó el ingreso al terreno.

El hallazgo del nene En el fondo de la propiedad residía su hijo, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, junto con el menor Nahuel Benjamín Godoy, de 12. Al ingresar a esa parte de la vivienda, los agentes encontraron al chico recostado sobre una cama y sin signos vitales. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el nene era autista.

El nene llevaba varias horas sin vida. Tras el hallazgo, los policías solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME. La médica que intervino constató el fallecimiento del menor. Según la información oficial difundida sobre el caso, el cuerpo llevaba varias horas sin vida cuando fue encontrado.

El cuerpo presentaba lesiones en el rostro Más tarde, un médico de la Policía examinó el cuerpo y advirtió diferentes signos de violencia. El informe preliminar indicó que el menor presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en el lado derecho de la cara.