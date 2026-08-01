Secuestraron armas militares y símbolos nazis en la casa de un jubilado en Flores

El hallazgo ocurrió cuando efectivos asistieron a un jubilado descompensado. La Justicia investiga el origen del arsenal y los elementos con simbología nazi.

Incautaron armas militares y elementos con simbología nazi en la casa de un jubilado en Flores.

Incautaron armas militares y elementos con simbología nazi en la casa de un jubilado en Flores.

Incautaron armas militares y elementos con simbología nazi en la casa de un jubilado en Flores.

La Policía de la Ciudad secuestró armas de uso militar, entre ellas fusiles y ametralladoras, y elementos e indumentaria con simbología nazi, durante un procedimiento realizado en una vivienda de un jubilado de 89 años en el barrio porteño de Flores.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Lautaro al 100 por efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C, en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste.

El hallazgo de símbolos nazi Fuentes policiales informaron que el hecho se originó con una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado en el domicilio. Cuando un móvil policial arribó al lugar junto al SAME, y luego de ser trasladada la persona al Hospital Piñero, los oficiales observaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos con simbología nazi dentro del inmueble.

Por disposición judicial se ordenó el inventario de las armas y de los objetos hallados, tareas que fueron realizadas por personal de la Policía Científica y las Divisiones Balística y Explosivos.

Un arsenal En total fueron incautadas 14 armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de distintas épocas, importante cantidad de municiones, 22 evidencias relacionadas con material explosivo y proyectiles de artillería y granadas de mano.