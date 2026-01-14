Se supo quién es el autor del cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

La Justicia avanza en la investigación sobre el cuadro “Retrato de una dama” , una obra robada por los nazis en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial , que décadas después fue localizada en una vivienda de Mar del Plata . Los peritajes permitieron determinar quién fue su verdadero autor, despejando una confusión que se arrastraba desde hace años.

La Unidad Fiscal de Mar del Plata recibió los informes elaborados por especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes , quienes analizaron en detalle la pieza. Según el dictamen, el cuadro debe ser atribuido al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como Il Pitocchetto , y no a Giuseppe Ghislandi , como se sostenía en un primer momento.

Los expertos Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo explicaron que la clave estuvo en el tratamiento de la vestimenta y en el nivel descriptivo de los detalles, recursos con fuerte carga narrativa y social que caracterizan la producción de Ceruti. Además, señalaron que en distintos registros históricos la obra fue alternadamente asignada a ambos artistas, hasta que en 1982 la historiadora Mina Gregori la incorporó de manera definitiva al catálogo de Ceruti.

El informe también destacó que el estado de conservación del retrato es estable y que responde a un estilo propio del barroco tardío o del temprano rococó . Por su calidad pictórica, su valor fue estimado en unos 250 mil euros , cifra que ronda los 425 millones de pesos .

La causa se inició tras una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, cuyos periodistas detectaron el cuadro en fotos publicadas en avisos inmobiliarios online. La imagen mostraba la pintura colgada sobre un sofá en el living de una vivienda ofrecida en alquiler.

La obra figuraba en los listados internacionales de piezas sustraídas durante el Holocausto y pertenecía al comerciante de arte Jacques Goudstikker, a quien le fue robada durante la ocupación nazi de Ámsterdam. La casa donde apareció pertenece a una de las hijas de Friedrich Kadgien, exfuncionario nazi que se llevó el cuadro y luego se radicó en la Argentina tras pasar por Brasil.

Tras los allanamientos, la familia entregó la obra a la fiscalía para su resguardo y análisis. Además, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de una de las hijas y su esposo, acusados de encubrimiento de un robo cometido en contexto de genocidio, un delito considerado de lesa humanidad e imprescriptible.

La investigación continúa en la fiscalía marplatense, mientras que el cuadro será restituido a los herederos de Goudstikker, cerrando un capítulo clave en la recuperación de obras saqueadas por el nazismo.