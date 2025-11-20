"Retrato de Elisabeth Lederer": el misterioso cuadro de Klimt robado por los nazis que se vendió por un precio récord de US$236 millones

Una misteriosa y relativamente desconocida pintura de Gustav Klimt es ahora la obra de arte moderno más cara jamás vendida en una subasta, así como la más cara jamás vendida por la firma estadounidense Sotheby's.

El lienzo, de una complejidad provocadora, es un retrato de cuerpo entero de Elisabeth Lederer, hija de los mecenas más comprometidos del artista austriaco, y alcanzó los US$236,4 millones en Nueva York el 18 de noviembre.

Superó con creces el precio pagado hace dos años por "Dama con abanico" (1917-18), que batió récords cuando se vendió por US$108 millones en Londres en 2023, convirtiéndose en el cuadro más caro jamás vendido en una subasta en Europa.

La venta supuso que el lienzo de Klimt superara al retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn (1964), que se vendió en Christie's en Nueva York en 2022 por US$195 millones, para convertirse en la segunda obra de arte más cara jamás subastada, solo por detrás del Salvator Mundi de Leonardo da Vinci (c1500), que se vendió en 2017 por US$450,3 millones.

Pero ¿qué tiene el retrato de Klimt de casi 2 metros de altura, de una heredera de 20 años, cuya figura inquietantemente alargada parece cristalizarse en un vestido similar a un capullo de seda blanca brillante, que alcanza un precio tan asombroso?

Su origen

A primera vista, Bildnis Elisabeth Lederer ("Retrato de Elisabeth Lederer", 1914-16), puede parecer que carece de la opulencia manifiesta de las pinturas más conocidas del llamado "período dorado" de Klimt, la época en la que produjo obras tan brillantes como su "Retrato de Adele Bloch-Bauer I", 1907, y "El beso", 1907-8.

Mientras que esas suntuosas obras maestras brillan con el glamour de la Secesión vienesa (el influyente movimiento que enfatizaba la libertad artística y que Klimt ayudó a fundar), el retrato lírico de Lederer, creado en los últimos años de la vida del artista (Klimt murió en 1918, a los 55 años), late con una intensidad psicológicamente más provocadora.

La riqueza estética del lienzo es abundante, aunque más oculta.

Incautado por los nazis, que confiscaron la vasta colección de Klimt de los Lederer tras la anexión de Austria en 1938, el retrato reapareció en el mercado a principios de la década de 1980.

Fue entonces cuando pasó a formar parte de la colección privada del multimillonario heredero de la fortuna cosmética Estée Lauder, Leonard A. Lauder, fallecido en junio de 2025.

Oculto durante décadas al público, el retrato estuvo, en cierto sentido, esperando el momento oportuno para volver a ser el centro de atención.

La extraordinaria historia de la obra difumina la realidad y el simbolismo en un tapiz visual ricamente cargado cuya intriga se extiende dentro y fuera de la superficie del cuadro.

Alamy Elisabeth Lederer era hija de los mecenas más favorecedores de Gustav Klimt.

"Detalles culturalmente complejos"

Realizado en los primeros años de la Primera Guerra Mundial, el retrato, con su prismática exaltación de Elisabeth Lederer —hija de August y Serena Lederer, una de las familias judías más ricas de Viena—, puede interpretarse como el último suspiro glorioso de la Edad de Oro de la que surgió.

A primera vista, la elaborada variedad de motivos engañosamente ornamentales de influencia asiática —que rodean a la joven en un deslumbrante escenario atemporal de azul celestial— y la calma implosiva de sus ojos oscuros nos transportan lejos de la acelerada agitación de la historia europea, trascendiendo el tiempo y el espacio.

La audacia del oro en la que Klimt se apoyó anteriormente no ha desaparecido, sino que se ha transmutado, en una especie de alquimia inversa, en una intrepidez de colores vibrantes y evocadores que roza la audacia del expresionismo.

Si se mira más de cerca, el retrato rebosa de detalles provocadores y culturalmente complejos.

Dentro del diseño de la elaborada túnica y vestido de Elisabeth, Klimt tejió una encantadora conspiración de formas.

Estas formas se hacen eco de los contornos de símbolos y formas extraídos de manera ecléctica del arte asiático oriental y del mundo de las imágenes médicas microscópicas que empezaban a cobrar mayor relevancia en los círculos científicos en los que se movía Klimt en Viena.

Los dragones de su túnica recuerdan a los tejidos de la dinastía Qing, donde estas criaturas representan la autoridad cósmica y la autoridad divina del emperador.

Su lento movimiento circular alrededor de los muslos de Elisabeth, surgiendo de ondas estilizadas, le confiere una presencia casi mítica como domadora de los elementos y las bestias sobrenaturales.

Getty Images La subasta alcanzó los US$236,4 millones en Nueva York, un nuevo récord de su tipo.

Al inmortalizar la belleza de Elisabeth en términos tan míticos, Klimt no se limita a halagar a sus mecenas. En realidad, está reinventando "El nacimiento de Venus" de Botticelli para una nueva era.

Pero hay más.

En contraste con esta grandiosa iconografía importada del este asiático, hay formas más sutiles que recuerdan las infinitesimales formas biomórficas que obsesionaban a Klimt mientras asistía a las clases de teoría celular y anatomía impartidas por su amigo Emil Zuckerkandl, catedrático de Anatomía y Patología de la Universidad de Viena, en 1903.

Una mirada más profunda a las elaboradas vestimentas de Elisabeth revela una dispersión de círculos ovoides y concéntricos que fácilmente podrían descartarse como meras decoraciones florales.

Estos elementos amorfos suaves y sinuosos y los motivos similares a células riman ricamente con formas similares que aparecen en varias de las primeras obras de Klimt, donde los expertos han relacionado su presencia con el creciente interés del artista por la embriología, la hematología y las estructuras de la vida temprana.

Al estudiar estas obras, incluidas las pinturas anteriores de Klimt Danaë (1907) y "El beso" (1907-08), estas formas celulares comienzan a cohesionarse en un lenguaje incipiente que solo Klimt podía acuñar.

Al yuxtaponer símbolos del poder imperial con insinuaciones de orígenes biológicos y linajes, crea un retrato que funciona en niveles cada vez más profundos de la mitología antigua y la ciencia moderna.

Getty Images Klimt murió en 1918, poco después de haber pintado el retrato de Elisabeth Lederer.

Transformación y supervivencia

Más notable aún, estas sutiles referencias al linaje y la identidad arrojan una luz inquietante sobre lo que le sucedió a Elisabeth años más tarde, bajo el régimen nazi.

Años después de la muerte de Klimt, a finales de la década de 1930, Elisabeth se enfrentó a restricciones cada vez mayores y a un peligro creciente debido a su ascendencia judía.

En un extraordinario acto de supervivencia, afirmó falsamente que Klimt, un artista no judío conocido por sus numerosas aventuras amorosas, era en realidad su padre biológico.

La madre de Elisabeth, Serena, corroboró la afirmación inventada de su hija firmando una declaración jurada. Las autoridades aceptaron la ficción y concedieron a Elisabeth un nuevo estatus que la protegía.

La historia de Elisabeth, tanto dentro como fuera del marco del misterioso retrato de Klimt, es un relato de extraordinaria transformación, renacimiento y supervivencia metamórfica.

Si nos alejamos del estrecho encuadre de las sutiles formas que definen la textura de las exquisitas prendas que Klimt tejió para ella, el físico de la joven parece reflejar de forma surrealista las proporciones de una mariposa (un motivo recurrente en el arte de Klimt) que acaba de liberarse de su crisálida de seda.

Su colorido vestido, que cae elegantemente a sus espaldas, adquiere de repente el aspecto de unas alas lisas y prismáticas a punto de desplegarse de forma deslumbrante.

Independientemente de si la última obra maestra de Klimt merece la asombrosa suma que acaba de alcanzar, no hay duda del poder y el valor incalculable del genio infinitamente regenerador de su retrato.

