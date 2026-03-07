Medio Oriente en llamas: las potencias aumentan la tensión y hay pánico por una Tercera Guerra Mundial

La región de Medio Oriente ha ganado fama por su inestabilidad desde tiempos de las colonias europeas, pero la escalada de violencia de la última semana no tiene precedentes. Estados Unidos e Israel atacaron Irán . Teherán atacó en todo el "vecindario" y ahora se teme por una escalada global.

Durante la madrugada del 28 de febrero en Argentina, llegó la noticia de un ataque coordinado masivo contra distintas ciudades iraníes perpetrado por los Estados Unidos e Israel. Como respuesta, Irán bombardeó Israel y las bases americanas en la región que se encuentran en distintos países árabes. A su vez, tuvo entre sus objetivos los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Los grupos terroristas aliados a Teherán también hicieron lo suyo en Irak e Israel.

En ese entrevero, Irán no encontraría respaldo en una Rusia que lo desconoce y una China que lo presiona para no perder el abastecimiento de petróleo. Al mismo tiempo, los mandatarios iraníes buscan guiar una guerra sin su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que cayó abatido en los bombardeos del 28 de febrero.

En una operación conjunta y coordinada en la que se dividieron los objetivos, Israel y Estados Unidos bombardearon los principales objetivos militares del país ubicados en sus ciudades más importantes. El plan llevaba meses de planificación y se efectuó con el objetivo, cumplido, de abatir a Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica. En el ataque murieron también su esposa y nieta de poco más de un año. El propio ayatolá se había negado a abandonar búnker.

En el ataque también le dieron a la escuela primaria Shajare Tayebe de Minab, al sur de Irán, donde el establecimiento se encontraba en funcionamiento ya que el sabado es un día escolar en ese país. El ataque causó la muerte de 180 personas y 95 heridos entre profesores, niñas u padres de varias alumnas. Durante el ataque, los bombardeos dieron contra la capital Teherán y las ciudades de Qom, Kermanshah, Isfahán y Karaj. Servicios de comunicación y energía quedaron afectados en gran parte del país a raíz de los bombardeos.

Se Intensifican Los Bombardeos En Teherán X: @AlertaNews24

Israel, tras el ataque, emitió un alerta en todo el país por las represalias que Irán podía tomar. Horas más tarde, las sirenas convocaron a toda la población a esconderse en los miles de refugios que hay en todo el territorio.

Desde Iran International informaron que miles de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos comandantes, cayeron abatidos o terminaron heridos tras los ataques. También se remarcó que los bombardeos dieron contra Bushehr, donde se encuentra una central nuclear que no se informó si sufrió daños.

Donald Trump, tras el ataque, emitió un comunicado donde explicó que el objetivo era provocar el cambio de régimen en Irán e instó a los iraníes a levantarse contra el Gobierno de Teherán. Además, convocó a la Guardia Revolucionaria Islámica a "deponer las armas y gozar de inmunidad completa o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, difundió un video en el que explicó que el ataque era para "eliminar la amenaza existencial" que representa este régimen para su país.

La respuesta de Irán: Medio Oriente en llamas

El régimen iraní, tras el ataque de la alianza, activó todos sus protocolos de respuesta militar y a sus aliados en la región. Inmediatamente, entonces, comenzaron a operar agentes de Hezbolá en el Líbano y las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, quienes comenzaron a atacar bases americanas en el país. Fue esta agrupación chiita iraquí la primera fuera de Irán en sufrir bajas, con la muerte de dos guerrilleros y tres heridos durante los bombardeos aliados en Jurf al-Sakhar, al sur de Bagdad.

Desde Teherán, entonces, la comandancia dispersa que sobrevivió a los ataques, logró reagruparse y ordenar bombardeos a las bases americanas en el Golfo Pérsico ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Siria, Baréin, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita. Estos ataques, aunque fueron reportados por las evidentes explosiones que pudieron observarse desde las ciudades, no trascendieron en informes oficiales debido a la censura militar. También hubo impactos de gravedad iraníes en todo Israel, como así también en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y distintas zonas urbanas de Abu Dabi.

Hotel Dubai Ataque Iran

Las defensas antiaéreas lograron evitar una mayor cantidad de impactos, pero se vieron superadas en muchos casos por la densidad del bombardeo iraní. Mientras tanto, en Irak, las fuerzas chiitas comenzaron con operaciones en distintos puntos del país contra la presencia americana. hezbolá también orquestó ataques contra Israel desde el Líbano y los hutíes dieron contra objetivos en Amán, Yemen.

Desde Irán, también, comenzaron las amenazas de bloquear el Estrecho de Ormuz, donde fluye casi el 30% del petróleo mundial y por donde Irán provee a China, que consume el 20% del mercado de petróleo y derivados en el mundo, generando una paranoia en los mercados que se notaría recién el lunes siguiente a los ataques.

Día 2: crisis en el Golfo Pérsico y ataque terrorista en Texas

Nuevos ataques de la alianza occidental

Israel y Estados Unidos continuaron efectuando ataques sobre Irán, informados desde los medios locales por las potentes explosiones que dieron contra el centro de Teherán. Desde el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informaron que recibieron órdenes de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), informaron la destrucción de aviones de combate F-4 y F-5 de Irán que buscaban despegar al combate, además de haber logrado desactivar el sistema de defensa HQ-9B en torno a Teherán, haciendo a la capital iraní y un punto permeable a nuevos ataques.

En los bombardeos, según informaron desde Tel Aviv, había logrado dar con el Estado Mayor de las Fuerzas de Seguridad Interna y el Cuartel General de Thar-Allah, estructuras clave de la seguridad y el control de Teherán. También fue reducido a escombros la sede del Tribunal Revolucionario de Teherán. Además de los impactos contra oficinas públicas y del poder iraní, los bombardeos impactaron también contra el Estadio Azadi, la Plaza Azadi y la Torre Milad, símbolos de la ciudad y de Irán en general.

Desde la Media Luna Roja, por su parte, informaron las detonaciones cerca de distintos hospitales de la capital y en las inmediaciones del Edificio de la Paz, donde se encuentran las oficinas de esta institución internacional. Desde la agencia británica Reuters se comunicó también el bombardeo a un hospital de la calle Gandhi, donde se registraron daños graves y los pacientes debieron ser evacuados.

En Austin, Texas, durante la paranoia por las alertas de células terroristas dormidas en todo el mundo, un senegalés atacó civiles y mató a tras jóvenes e hirió a 14 personas más. Vestido con topa que decía "Propiedad de Alá" y la bandera de la República Islámica, las autoridades llegaron a su casa y encontraron una idolatría del sujeto al régimen iraní, pero no comprobaron vínculos reales con Teherán.

Irán busca reconstruir el poder mientras continúan los bombardeos

Tras la destrucción de los bombardeos aliados sobre Irán, Alí Lariyaní, encargado de la seguridad, anunció que se conformaría el Consejo Interino de Liderazgo y denunció a Estados Unidos e Israel de intentar desmantelar el país. Además le marcó el terreno a los opositores a quienes marcó como "grupos secesionistas" y los amenazo con enfrentar graves consecuencias si buscaban aprovechar la situación.

Durante la mañana del 1 de marzo, Irán desplegó una nueva contraofensiva de misiles y drones contra múltiples objetivos de toda la región, logrando dar contra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos. También, dentro de los bombardeos, Irán atacó la base francesa Camp de la Paix en Abu Dabi, metiendo a la OTAN en el conflicto, al menos en posición defensiva.

Protestas en Kashmir en contra del asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Protestas en Kashmir en contra del asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. EFE

Igualmente la escalada no cesó en el ataque directo a Francia, sino que el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healy, confirmó que Irán dio contra objetivos militares británicos en Chipre, versiones que negó su par chipriota, Vasilis Palmas, aunque terminó por confirmarse y distintos países europeos entraron en la discusión.

En el Estrecho de Ormuz, punto estratégico clave para todas las fuerzas involucradas, Irán comenzó a fortalecer su presencia y atacó el puerto omaní de Duqm y el petrolero Skylight de Palau en Kashab. Más tarde se reportó el impacto de un misil contra un buque emiratí cerca de Mina Saqr, lo que generó un incendio que logró ser extinguido.

En el Gofo Pérsico e Israel se registraron bombardeos contra Riad, capital de Arabia Saudita, el Hotel Crowne Plaza de Manama en Baréin y el complejo Etihad Towers de Abu Dabi. En Israel, por su parte, el Domo de Hierro falló ante el caudal del bombardeo iraní y un misil impactó contra la sinagoga de Beit Shemesh, lo que causó la muerte de nueve personas y 28 heridos.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció triunfante que habían logrado impactar el poderoso portaaviones USS Abraham Lincoln con cuatro misiles, pero la noticia fue desmentida por el Gobierno de los Estados Unidos.

Día 3: golpe fatal a la industria del petróleo

Irán destruye refinería y el precio del petróleo se dispara a nivel mundial

Se ejecutaron ataques contra Arabia Saudita y Qatar dañando la refinería de Aramco en Ras Tanura y la planta de licuefacción de gas natural de Qatar Energy, provocando un aumento superlativo del gas a nivel mundial. Con las plantas sin operaciones y el Estrecho de Ormuz parcialmente cerrado, las potencias aún no involucradas comenzaron a advertir del profundo riesgo económico, mientras Irán desoía los reclamos.

Los ataques iraníes incluyeron también bombardeos contra la embajada de Estados Unidos en Kuwait, que fue cerrada, y por los bombardeos en el golfo se detuvo la producción de gas natural en Leviatán, Israel, y en el Kurdistán iraquí.

Refinería Arabia Saudita

En la mencionada región también se registraron ataques en la base de Erbil, como también al sur en la base Victory de Bagdad. En ambos casos, los ataques los perpetraron las fuerzas iraquíes chiitas. En cuanto a la Guardia Revolucionaria Islámica, insistió con la instalación del bloqueo del Estrecho de Ormuz y atacó el petrolero americano Stena Imperative y el hondureño Athe Nova.

Desde China, el régimen de Xi Jinping presionó a Irán para levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz, ya que de ahí se provee del petróleo para su país, reclamo al que Irán hizo caso omiso.

La alianza occidental en la mira por los ataques

Entidades internacionales y mandatarios de distintos países pidieron bajar la tensión en la región mientras los bombardeos impactaron las instalaciones nucleares de Natanz y los hospitales de Khatam-al-Anbia y Gandhi. También dieron un "doble ataque" contra la Plaza Nillofar de Teherán, atacando la zona en un primer episodio y luego repitiendo el bombardeo cuando los equipos de rescate se encontraban en el lugar. En dicho ataque murieron 20 personas.

Al mismo tiempo, ante los ataques contra las refinerías y licuadoras de gas del Golfo Pérsico, los aliados de Estados Unidos informaron que habían derribado dos bombarderos iraníes SU-24 sobre Qatar.

Israel, por su parte, ejecutó un ataque a gran escala en el Líbano para dar con las instalaciones de Hezbolá en el país y, principalmente, en la ciudad de Beirut. Desde el Ministerio de Salud del Líbano se informó que murieron 54 personas y 154 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se informó la muerte de una familia completa de siete miembros en la ciudad de Tul, Nabatiyé.

Además, Israel amenazó previamente a 53 localidades del sur y este del Líbano, solicitando la evacuación de la zona. Se informó que murieron tres civiles sirios durante los bombardeos, incluida una madre con su hijo.

Europa ve la amenaza y refuerza las defensas

Luego del bombardeo que había dado en Chipre el día anterior, otro dron impactó contra la base británica de Akrotiri. Funcionarios de la isla mediterránea señalaron a Hezbolá como atacante, mientras que Irán denunció una operación de bandera falsa.

A raíz de esto, Grecia anunció el envío de fragatas y cazas para reforzar la protección de la isla, en la que mantiene un litigio histórico con Turquía.

Explosiones En Una Base Militar De Gran Bretaña En Chipre A Manos De Irán X: @MundoEConflicto

Emmanuel Macron, por su parte, apuntó contra China y Rusia en medio de la escalada en Medio Oriente: "Rusia tiene armas nucleares y China ha avanzado con más armas que cualquier otro país". Además, indicó que "China y Rusia desarrollan cada vez más sistemas eficaces para proteger sus territorios". Además denunció que "no son amenazas aisladas, hay vínculos entre ellos".

Día 4: Teherán bajo fuego e Israel avanza en el sur del Líbano

Patrimonio mundial en riesgo y cientos de miles de desplazados

Los bombardeos cruzados entre Israel y Estados Unidos con Irán ponen en riesgo una enorme cantidad de sitios y monumentos que forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, como el Palacio de Golestán que fue alcanzado por escombros y sufrió daños que incluyen el Salón Brillante y el Trono de Mármol.

Cabe señalar que en Irán se ubican un total de 29 bienes que forman parte del Patrimonio de la Humanidad y se encuentran protegidos por la Unesco, destacando entre ellos la antigua ciudad de Persépolis, el Palacio de Golestán, Pasagardas y Meidan Emam.

Además, en medio de la crisis que atraviesa la región, a la cual se le puede sumar la guerra entre Afganistán y Pakistán que se está desarrollando en paralelo sin recibir mayor atención internacional, desde Acnur se informó que ya son 275 mil los desplazados a causa de las guerras.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó que fueran abatidos tres paramédicos libaneses durante la avanzada terrestre de Israel en el sur del país.

Israel y Estados Unidos continúa centrados en Irán

Además de los bombardeos en Irán, Israel comenzó con las incursiones terrestres en el sur del Líbano, donde opera principalmente Hezbolá. Allí lograron la detención de al menos una docena de miembros de la agrupación terrorista.

En cuanto a los bombardeos en Irán, las FDI indicaron que fue destruida en Teherán la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, junto con la infraestructura de mando y control de defensas, como así también la oficina del presidente Masoud Pezeshkian.

Estados Unidos señaló que dañó gravemente las capacidades navales de Irán en el Golfo de Omán tras destruir varios buques y bases militares enemigas. Además, durante los ataques aéreos, lograron destruir la sede del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, organismo que conformó el triunvirato para la elección del nuevo líder supremo.

Israel, por su parte, señaló también que logró dar con la instalación secreta de desarrollo de armas nucleares en Teherán, conocida como Min Zadai. A esta altura del conflicto, desde Tel Aviv confirmaron habrían destruido unos 300 lanzadores de misiles. También fue bombardeado el Aeropuerto de Bushehr, provocando la paralización de obras en la cercana planta nuclear.

Irán: ataque a la CIA

Desde Teherán también se ordenaron ataques con misiles en los países aliados de Estados Unidos, logrando dar con el supuesto cuartel general de la Agencia Central de Inteligencia americana (CIA) en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. Allí también los misiles impactaron la embajada de los Estados Unidos, que fue cerrada tras sofocar el incendio.

Irán atacó la embajada de EEUU en Arabia Saudita portada Irán atacó la embajada de EEUU en Arabia Saudita portada

Durante los bombardeos también quedaron fuera de servicio varios centros de datos de Amazon Web Services en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái tuvo lugar el incendio del consulado americano tras un ataque con drones iraníes.

Día 5: polémica en la OTAN y nuevo líder supremo en Irán

España y Estados Unidos elevan la tensión interna de la OTAN

Desde la Península Ibérica, Pedro Sánchez se negó a apoyar a Donald Trump, poniendo en riesgo la alianza militar más antigua del mundo, que se mantiene vigente desde la Segunda Guerra Mundial. El máximo mandatario americano sostuvo entonces que cortaría los lazos comerciales con España si esta continuaba negándose a apoyar.

La Casa Blanca confirmó finalmente que España apoyaría, pero el canciller español, José Manuel Albares Bueno, negó rotundamente que esto fuera así y aseguró que España podría seguir adelante sin comercio con Washington. Horas más tarde, la fragata Cristóbal Colón había zarpado hacia Chipre.

Hostilidades y elección final

Mientras las hostilidades cruzadas continuaron y más países europeos se sumaban a la defensa de Chipre a pesar de las críticas de Bruselas a Donald Trump, Irán logró elegir al sucesor de Alí Jamenei: Mojtaba Jamenei. Este ayatolá es hijo del anterior líder supremo y, aunque no terminó de ser confirmado, ya es uno de los principales objetivos de los Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei X

La elección fue realizada por la Asamblea de Expertos en Qom que llevó adelante su reunión a pesar de los bombardeos israelíes al edificio. Ahora el clérigo de 56 años es el principal candidato y necesita del apoyo del Consejo Interino de Liderazgo que componen el presidente, Masoud Pezeshkian, el presidente del Tribunal Supremo, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes.

Día 6: la guerra se expande y golpea la economía mundial

Israel profundiza sus ataques en el Líbano mientras Donald Trump le estrecha la mano a Lionel Messi

Israel intensificó sus ataques aéreos contra el Líbano en posiciones que pertenecen a Hezbolá al sur de Beirut, lo que ya se estima que generó un desplazamiento de 300.000 libaneses que podría alcanzar hasta los 700.000 que abandonaron la zona por los ataques.

Estados Unidos destacó que quiere participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán y la conformación del nuevo Gobierno, bajándole el pulgar al hijo de Alí Jamenei. Además recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter de Miami, club de fútbol local que cuenta con figuras de todo el mundo, entre ellas Lionel Messi, consiguiendo una foto histórica del astro argentino a su lado mientras el informaba sobre la situación en Medio Oriente.

Irán amenaza a la Unión Europea: "Pagarán el precio"

Nuevos ataques de Irán en el Golfo Pérsico dan contra la principal refinería de Baréin, Bapco Energies, incendiando también un edificio del complejo industrial. Afortunadamente no se informaron víctimas del hecho.

Las víctimas se multiplican de a centenas en Irán y el Líbano, con más de 1.230 informadas en el primero y al menos 120 libaneses caídos en medio de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

En cuanto a la falta de apoyo internacional y las pocas críticas hacia Washington, Irán amenazó a la Unión Europea: "Pagarán el precio". La posición de Irán se basa en el silencio o la indeterminación de Bruselas, que mira sin emitir comentarios sobre la llegada de más buques europeos a Chipre.

Crisis de petróleo y temor global por los mercados

A raíz de la escalada, el precio del petróleo no para de subir y mantiene en vilo al mundo por el impacto que pueda tener en las economías locales. Los bombardeos a refinerías y el bloqueo iraní del Golfo Pérsico no parecieran detenerse pronto y continúan las dudas sobre una posible inopia del mercado global.

En este contexto, el petróleo Brent alcanzó los 85,41 dólares por barril, alcanzando las cifras más altas desde 2024. El West Texas Intermediate (petróleo WTI) ya se acercó a los 81 dólares, pico máximo desde la Guerra de los Doce Días.

Tráfico del Estrecho de Ormuz al 6 de marzo

En cuanto a las bolsas europeas, el cierre se dio con una baja generalizada y el sector industrial sufrió una caída del 2,4%. Una de las empresas más afectadas fue Siemens Energy, con un retroceso del 6%, mientras que el sector aeroespacial y de defensa cayó un 4,2%.

Día 7: Rusia en la mira de Estados Unidos y pánico por una Tercera Guerra Mundial

Rusia vende información y hay temor por un combate global

Los medios de comunicación de Estados Unidos señalaron que Rusia podría estar proporcionando asistencia de inteligencia militar a Irán, particularmente información relacionada con posiciones y objetivos americanos en la región.

Según estas versiones, el apoyo consistiría principalmente en imágenes satelitales que revelarían el despliegue y la ubicación de fuerzas militares de Estados Unidos. Sin embargo, en las acusaciones difundidas por la prensa no se precisó qué beneficio o compensación recibiría Moscú a cambio de esta cooperación.

China también podría involucrarse en el conflicto de forma indirecta a través de apoyo económico y aportes de repuestos militares para Irán, según dejaron trascender desde la Casa Blanca.

Tráfico del Estrecho de Ormuz al 6 de marzo

Denuncian bombardeos americanos contra civiles en Irán

Desde la autoridades Fars, provincia al sur de Irán, denunciaron que murieron unos 20 civiles y se registraron 30 heridos a raíz de un bombardeo contra la periferia residencial de la localidad de Shiraz. La presidencia de la Media Luna Roja informó que ese día los ataques de la alianza occidental alcanzaron más de 3.600 centros urbanos civiles, entre ellos 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 24 centros de salud y al menos nueve instalaciones de la organización.