Guerra en Medio Oriente: Irán bombardeó el aeropuerto de Dubái

Live Blog Post

Israel busca en el Líbano a un soldado desaparecido hace 40 años

El Ejército de Israel lanzó un operativo en el Líbano en la noche del viernes al sábado para buscar restos u objetos relacionados con el piloto israelí Ron Arad, capturado en el Líbano desde 1986, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Como parte de las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Líbano, fuerzas especiales del FDI llevaron a cabo durante la noche un intento de localizar hallazgos relacionados con el navegador desaparecido Ron Arad. No se registraron heridos entre las FDI", alega el texto.

Ron Arad capturado en el Líbano

Helicópteros israelíes transportaron tropas a la aldea de Nabi Chit, en el oriental Valle de la Bekaa libanés, que llevaron a cabo las búsquedas mientras la aviación bombardeaba la zona para aislarla, según la prensa local de Israel.

"No se encontraron hallazgos relacionados con él en el lugar de la búsqueda", determina el comunicado castrense.

"Las FDI seguirán operando sin descanso, día y noche, bajo el profundo compromiso de traer de vuelta a todos los hijos de Israel, los caídos y desaparecidos, de vuelta al Estado de Israel", concluye.

Ron Arad fue un piloto de la aviación israelí que, durante un ataque contra el Líbano en 1986 tuvo que eyectarse de su nave, cayendo en el país vecino y siendo capturado.

Israel le declaró muerto en combate en 2016, estimando que había muerto pocos años después de su captura.