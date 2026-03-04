Alerta en Medio Oriente: Irán lanzó un misil a Turquía y expande el conflicto hacia un socio de la OTAN

Este miércoles, las autoridades de Turquía informaron que interceptaron un misil lanzado por Irán en medio de la guerra en Medio Oriente.

Mapa de Oriente Medio con Irán como punto central del conflicto, mientras Estados Unidos analiza nuevas alianzas y apoyos en la región.

En el quinto día de guerra en Medio Oriente, Turquía informó que interceptó un misil iraní al sur del país, en la frontera con Siria. De acuerdo con lo anunciado por las autoridades turcas, el misil se dirigía a su territorio luego de cruzar el espacio aéreo de Irak y Siria.

Según indicaron en un comunicado, el misil iraní fue interceptado por las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre la provincia turca de Hatay. Asimismo, informaron que los restos del proyectil cayeron en una zona abierta de la provincia, sin provocar daños ni víctimas.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", se puede leer en el comunicado oficial del Ministerio de Defensa turco.

En el mismo texto, se lee que Turquía “tomará sin vacilación todas las medidas necesarias” para defender su territorio. “La consulta y la cooperación con la OTAN y nuestros aliados continuarán durante todo este proceso”, concluye el comunicado.

El mensaje del presidente de Turquía sobre la guerra en Medio Oriente En medio de la escalada bélica, el martes por la tarde, el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que seguirán siendo cuidadosos para que los ciudadanos turcos no se vean afectados por la guerra.