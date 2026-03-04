Presenta:

Destrucción, muerte y desamparo: 7 impactantes fotos de la guerra en Medio Oriente

La guerra avanza en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, el sábado pasado. Siguen los bombardeos e Irán contraataca.

Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

El sábado 28 de febrero comenzó una nueva guerra en Medio Oriente, siendo la ofensiva estadounidense e israelí el primer movimiento del conflicto bélico en suelo iraní.

En el quinto día de guerra, el conflicto se extiende hacia otros países de la región, con contraataques por parte de Irán a las bases estadounidenses. En tanto, Israel sigue bombardeando Teherán, la capital iraní, provocando decenas de muertos y heridos.

Precisamente, en las últimas horas, trascendieron las primeras fotografías de los cuerpos de las víctimas tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

Decenas de personas resultaron heridas tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

El saldo de la guerra en Irán.

Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

Cuerpos yacen en el suelo tras un ataque contra un edificio en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

