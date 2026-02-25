Daniela de Lucía abandonó Gran Hermano tras la muerte de su padre: el comunicado

La producción compartió un escrito en redes sociales tras la noticia que se conoció en las últimas horas.

El inicio de Gran Hermano fue una total alegría hasta que se conoció la triste noticia de la muerte del papá de Daniela de Lucía. La noticia la dieron a conocer en Intrusos y luego al producción del programa y de Telefe compartió un comunicado.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", expresaron en el inicio del escrito.

Luego agregaron que "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano". Además detallaron que fue la participante quien tomó la decisión de irse del reality para estar acompañando a su familia y darle el último adiós a su papá.

El comunicado oficial de Gran Hermano tras la muerte del papá de Daniela De Lucía Comunicado oficial El posteo de Gran Hermano tras lo ocurrido. Foto: Instagram / @granhermanoar.

"Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a la familia de Gran Hermano", expresaron en el párrafo final. La noticia causó un gran shock en las redes y la transmisión en vivo fue cortada inmediatamente.