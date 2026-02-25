Falleció el padre de Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano: "No lo sabe"

Una noticia devastadora fue confirmada en las últimas horas y tiene que ver con el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía, una de las participantes de Gran Hermano. Todo esto causó una gran conmoción y en Intrusos revelaron los detalles.

Fue Paula Varela quien dio a concocer la noticia: "Estamos hablando de Daniela de Lucía, ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día y fue cercana a Andrea del Boca. Nos cuentan que falleció su papá y ella aún no lo sabe".

Falleció el padre de una participante de Gran Hermano Conmoción: falleció el padre de Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano La periodista también subrayó que la producción tomó la decisión de informarsélo en el transcurso del día: "Me dicen que estaba mal. Ella sabía que estaba mal antes de entrar, sufría una enfermedad y estaba en sillas de ruedas".