Falleció el padre de Daniela de Lucía, participante de Gran Hermano: "No lo sabe"
Paula Varela contó en Intrusos esta noticia devastadora y causó dolor en los fanáticos del programa.
Una noticia devastadora fue confirmada en las últimas horas y tiene que ver con el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía, una de las participantes de Gran Hermano. Todo esto causó una gran conmoción y en Intrusos revelaron los detalles.
Fue Paula Varela quien dio a concocer la noticia: "Estamos hablando de Daniela de Lucía, ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día y fue cercana a Andrea del Boca. Nos cuentan que falleció su papá y ella aún no lo sabe".
La periodista también subrayó que la producción tomó la decisión de informarsélo en el transcurso del día: "Me dicen que estaba mal. Ella sabía que estaba mal antes de entrar, sufría una enfermedad y estaba en sillas de ruedas".
Paula Varela sostuvo que antes de ingresar al programa de Telefe ella viajó hasta Tandil para visitar a su padre: "Estuvo para saludarlo, para despedirse y contarle que entraba a la casa". La noticia sorprendió a todos y posiblemente ella deje el juego para estar con su familia en este durísimo momento.