Una exfinalista de Gran Hermano contó la verdad sobre el casting y puso en jaque al programa: "Están..."

En las últimas horas se generó una fuerte polémica luego de que una exparticipante del reality realizó una confesión fuertísima.

Gran Hermano es furor en la televisión argentina con esta nueva Generación Dorada que comenzó el lunes. El reality de Telefe fue duramente criticado en las redes sociales y a esto se le sumó que una exfinalista contó la verdad sobre el casting.

Mucho se habló sobre los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país, entre ellos jugadores de ediciones pasadas y figuras conocidas de la televisión, redes y hasta del fútbol. Lo cierto es que Julieta Poggio se hartó de que critiquen a su hermana Lolo Poggio y puso en jaque a la producción.

"Re acomodada entró tu hermana... Me parece que vos lo que no sabés es que se llama Generación Dorada porque claramente todos están acomodados", comenzó diciendo. Luego sostuvo que "básicamente a la gente la llamaron, no hicieron casting. Así que cerramos la boquita", le contestó a un usuario.

Esto, por supuesto, despertó las reacciones en redes sociales. Por el momento, Santiago del Moro no se ha expresado públicamente, aunque podría hacerlo en la gala de esta noche y llegar a desmentir la versión.