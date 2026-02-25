La exvedette y actriz, que supo conquistar a figuras como Luis Miguel y Diego Maradona, se sumó al reality de Telefe buscando una nueva oportunidad en el espectáculo tras años alejada.

La segunda gala de Gran Hermano Generación Dorada trajo consigo una gran sorpresa con el esperado ingreso de Yanina Zilli. La ex actriz y vedette, quien supo ser un verdadero ícono de la belleza en la década de los 90, cruzó la puerta del reality dispuesta a ir por todo y coronarse como la ganadora.

Hoy, alejada de los escenarios y convertida en empresaria, busca reavivar su sueño de volver a la actuación a través de la pantalla más vista del país. Así se presentó en la casa más famosa del país.

Así entró Zilly Así fue el ingreso de Yanina Zilli a Gran Hermano Generación Dorada: "Estoy abierta a..." Durante su video de presentación, la mediática hizo un repaso por su historia, recordando sus raíces y el largo camino recorrido. Nacida en Arequito, su vida la llevó a instalarse en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires e incluso en Miami. "De chiquita me ponía los anteojos y me miraba en el espejo, quería ser famosa, quería ser actriz", confesó con nostalgia, mostrándose profundamente agradecida por sus años dorados trabajando en la comedia junto a los capos cómicos más importantes de Argentina.

Más allá de su inolvidable carrera artística, el perfil de Yanina está lleno de anécdotas imperdibles. En su época de mayor esplendor, la actual participante confesó haber vivido romances de película con figuras de talla mundial como Luis Miguel y Diego Armando Maradona. Sin embargo, su presente es mucho más terrenal: en la actualidad dedica sus días a llevar adelante sus negocios y a disfrutar de sus dos hijos.