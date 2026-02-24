Gran Hermano Generación Dorada: el minuto a minuto de la segunda noche de presentación y nuevos participantes

Tras una primera noche exitosa con 18 participantes con rostros conocidos, se aproxima una noche con otros personajes que le darán vida a la casa más famosa del país.

"El televisor volvió a encenderse y el país se detuvo. Tras la espectacular gala de apertura de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro regresa a la pantalla de Telefe para desandar las primeras 24 horas de convivencia.

Con 18 participantes ya acomodados, la segunda noche de GH promete revelar las primeras alianzas, los roces por el presupuesto y, sobre todo, el impacto emocional de un despliegue multiplataforma que no da respiro. Seguí en vivo el minuto a minuto de la segunda noche más esperada del país.

Los participantes restantes Gran Hermano 2026 Solange Abraham image La rubia participó en la edición de Gran Hermano 2011. Actualmente tiene un podcast y su deseo es entrar a la casa para una nueva revancha. Con un juego previo, la exhermanita renueva la apuesta.

Martín Rodríguez Martín Rodríguez es otro de los participantes en ingresar a la casa más famosa del país. Es campeón profesional de Cross Fit y, según aseguró, una persona “absolutamente honesta”.