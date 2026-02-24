Andrea del Boca en Gran Hermano: los secretos de su contrato que sacó a la luz Ángel de Brito

El conductor de LAM Reveló detalles del contrato de la actriz, su preocupación personal y lo que pasó apenas entró a Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca se volvió tendencia en las redes sociales por su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, la nueva temporada del reality de Telefe, y su desembarco no pasó desapercibido. La histórica actriz se volvió tendencia en redes sociales apenas cruzó la puerta de la casa, donde sorprendió que una figura con su trayectoria decidiera sumarse como jugadora.

Pero más allá del impacto inicial, Ángel de Brito reveló en su cuenta de X detalles hasta ahora desconocidos sobre su contrato y el detrás de escena de su ingreso.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada La actriz fue la primera participante de esta temporada en ingresar al reality. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. Según contó el conductor, la artista firmó el contrato el viernes y su incorporación fue una de las apuestas fuertes de la producción. Sin embargo, no todo sería entusiasmo. Su principal preocupación hoy estaría puesta en la salud de su madre, Ana, de 95 años, quien atravesó distintas complicaciones médicas en los últimos meses.

Puertas adentro también habría llamado la atención otro rasgo de la actriz: su obsesión por el orden. De Brito aseguró que Andrea tiene varios TOC y que una de sus primeras frases al entrar fue: "¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?".