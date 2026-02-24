Cumpleaños de Baby Etchecopar, con tensión: la bomba que lanzó Yanina Latorre y que nadie sabía

Yanina Latorre asistió al cumpleaños de Baby Etchecopar y, lejos de quedar en una simple celebración, el evento terminó destapando internas, desplantes y una fuerte decisión previa que generó ruido en el ambiente. Fue en Sálvese Quien Pueda donde la periodista contó todo.

En el festejo del comunicador, Latorre coincidió cara a cara con Beto Casella tras su cruce en redes, aunque, según contó la mediática, él evitó saludarla y aseguró que el clima fue incómodo.

"Yo estaba sentada charlando con Belén Ludueña, Lara Piro, la Bochi (mujer de Lapegüe) y de repente veo que bajan Beto Casella y la esposa. Cuando él me divisa, se quedó parado y sí lo saludó a Diego que estaba con un grupo de hombres", relató Yanina.

Sin embargo, el dato más explosivo no tuvo que ver con ese reencuentro. En el programa, Yanina Latorre reveló que una invitada fue directamente desconvocada para evitar tensiones. "Sí bajaron gente por estar enemistados. Bajaron a una mujer", comentó la presentadora.

"Ana Rosenfeld fue llamada para que no vaya porque Lara Piro también sopló las velitas porque le festejaron el cumpleaños, le dijeron que iba a ser incómodo que esté ahí, cuando se cruzaron en redes", sacó a la luz Latorre. Luego, añadió: "Le avisaron que no vaya. Lara Piro y Elba Marcovecchio estaban juntas en cofradía".

El trasfondo estaría vinculado a las diferencias públicas entre Rosenfeld y las abogadas relacionadas con Mauro Icardi en el conflicto judicial con Wanda Nara.