Las fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand: así celebró sus 99 años

"La Chiqui" festejó su cumpleaños con una elegante fiesta en Barrio Parque rodeada de familiares y amigos.

Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand celebró sus 99 años con una elegante fiesta en la casa de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo Barrio Parque. El cumpleaños se realizó por la noche y los invitados estaban citados a partir de las 21. La Chiqui llegó unos minutos más tarde y, fiel a su estilo, se detuvo a posar para las cámaras que la aguardaban en la puerta.

El festejo reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo y la política. Entre los presentes estuvieron Iliana Calabró; Roberto Moldavsky junto a su pareja, Micaela; Nacho Viale con su novia, Lucía Pedraza; Jairo y Laura Bonfante, su pareja; Juana Viale; y Ámbar de Benedictis. También dijeron presente Patricia Bullrich, Marcelo Polino y Teté Coustarot, entre otros más. Además, el club de fans de la diva se acercó con carteles para saludarla y demostrarle su cariño.

Mirtha Legrand cumpleaños (1) El look de "La Chiqui" para la celebración. RS Fotos. Para recibir sus 99 años, Mirtha lució un sofisticado conjunto en tono blanco: un vestido largo de caída suave combinado con un saco bordado con delicados brillos. Completó el look con aros colgantes de pedrería, un collar a juego y su clásico peinado voluminoso en tono rubio. Sonriente y con la elegancia que la caracteriza, saludó levantando la mano y dejó en claro que sigue siendo la gran reina de la televisión argentina.