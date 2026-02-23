Un famoso cantante deleitará con un show a Mirtha Legrand para festejar los 99 años: quién es

Un conocido artista estará presente en la fiesta de cumpleaños de la diva de El Trece y en esta nota te contamos los detalles.

Mirtha Legrand se encuentra pasando un día muy especial, ya que está cumpliendo nada más y nada menos que 99 años. La diva de El Trece realizará un festejo íntimo y dieron a conocer que un famoso cantante deleitará a La Chiqui con un show.

En el programa del día sábado, la diva decidió contar el secreto que la mantiene tan activa y espléndida a sus 99 años: "El trabajo me da salud, pero también soy haragana", comenzó diciendo luego de que Martín Campilongo elogió su trayectoria.

Con el correr de las horas se van conociendo más detalles y en el programa de Moria Casán revelaron que un reconocido cantante estará presente. Fue Ramiro Arzuaga, organizador del evento, quien confirmó la relación.

El famoso cantante que dará un show en el cumpleaños de Mirtha Legrand Un famosísimo cantante deleitará con un show a Mirtha Legrand para festejar los 99 años: quién es "Jairo va a estar cantando en vivo y también está invitado, ya estuvo invitado un año. Tiene canciones y letras muy lindas", expresó Ramiro. También dejó en claro que Marcela Tinayre es una excelente anfitriona y esperan que sea una noche inolvidable.